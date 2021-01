Hoogleraar retail Corine Noordhoff: ‘De winkelstraat toont veerkracht, let maar op’

Die data zijn volgens de aankomend hoogleraar essentieel om een gezonde onderneming te kunnen runnen. ,,Retail is niet langer alleen commercieel instinct, je hebt ook data nodig die precies aangeven wat en hoeveel je verkoopt, maar ook wat trendgevoelig is. Daarnaast speelt digitalisering een snelgroeiende rol. Je ziet in deze ongekende tijd dat niet alleen grote, maar ook kleinere ondernemers het initiatief nemen om met collega's een online platform te openen om toch de klant te bereiken. Ik woon zelf in Zeist en hier hebben winkeliers het initiatief De Lokalist opgezet. Op dit platform kun je in één keer alles bestellen bij verschillende winkels en het wordt een dag later thuis bezorgd.’’



Ook grotere retailers ontwikkelen in rap tempo allerlei initiatieven om omzet te maken. ,,Kijk naar parfumerieketen Ici Paris XL dat ook onder Watson valt. Deze winkels zijn sinds december gesloten, maar je kunt als klant wel beeldbellen. Een medewerker loopt vervolgens in de zaak naar het product, bijvoorbeeld oogschaduw, wat je nodig hebt en laat het uitgebreid zien en probeert het waar mogelijk ook uit bij zichzelf. Het zijn niet alleen manieren om te overleven, het is tegelijkertijd innoveren.’’



Corine Noordhoff denkt niet dat winkelstraten straks spookstraten blijven. ,,Ondernemers hebben veel veerkracht en door een kruisbestuiving met online gaan velen het redden, let maar op.’’ Haar eigen praktijkervaring zet ze in vanaf maart, in de hoop dat veel studenten aan de slag gaan als retailer. ,,Er zijn weinig sectoren die zo in beweging zijn als retail. Veranderend consumentengedrag, nieuwe kanalen, steeds meer data. Never a dull moment. Met deze benoeming kan ik mijn passie voor wetenschap en retail met elkaar combineren.’’