Hoogste stijging AOW in 20 jaar: ‘Uitzonderlijke groei’

De AOW-uitkeringen zijn sinds 1998 niet zo hard gestegen als nu. In 2019 en 2020 neemt het staatspensioen in totaal met maar liefst 8,3 procent toe, blijkt uit de Pensioenmonitor van ABN Amro. De bank spreekt van een ‘uitzonderlijke groei’.

Gepensioneerden profiteren in de eerste plaats vooral mee van de gestegen lonen, aldus econoom Piet Rietman van ABN Amro. Dit komt doordat de AOW gebaseerd is op het minimumloon. Omdat het minimumloon meestijgt met de CAO-lonen, die volgens het Centraal Planbureau komend jaar met 2,6 procent stijgen, nemen automatisch ook de AOW-uitkeringen toe. Daarnaast profiteren ouderen mee van het kabinetsvoornemen om de algemene heffingskorting te verhogen. ,,Deze beide factoren zitten flink in de lift’’, aldus Rietman. ,,Het grootste deel van de stijging kan hieruit worden verklaard.’’



De AOW-uitkeringen worden elk half jaar aangepast. De Sociale Verzekeringsbank moet de AOW-bedragen voor 1 januari 2020 nog bekendmaken, maar volgens Rietman zullen die 2,4 procent hoger liggen dan op 1 juli van dit jaar. Ruim de helft (54 procent) van die stijging komt door het effect van de hogere lonen. Nog eens 42 procent wordt veroorzaakt door fiscale wijzigingen, die overigens nog aangenomen moeten worden door het parlament. Het restant (4 procent) komt doordat het kabinet rekent met een hogere prijsstijging (cpi), waardoor de zogeheten ‘inkomensondersteuning AOW’ die gepensioneerden krijgen harder stijgt dan in voorgaande jaren.

Kortingen

De hogere AOW is een meevaller voor gepensioneerden die bedreigd worden met een korting van hun aanvullend pensioen. Als de kortingen doorgaan – lang niet elk fonds staat er overigens zo slecht voor dat er gekort zou moeten worden – dan zullen vooral mensen met een klein aanvullend pensioen een zachte landing maken, stelt Rietman. ,,Het hangt er sterk vanaf hoeveel je hebt opgebouwd. Als je schoonmaker of beveiliger bent geweest dan kan de verhoging van de AOW de eventuele verhoging wellicht meer dan compenseren. Dit is dan ook de groep voor wie de AOW veel belangrijker is dan bijvoorbeeld mensen met een aanvullend pensioen van duizenden euro’s.’’