Horeca buigt niet en sluit niet aan bij convenant: ‘95 procent van zaken voldoet al aan geluidsnorm’

In het convenant, waarbij onder andere sportscholen, bioscopen en poppodia zijn aangesloten, is onder meer afgesproken dat het geluidsniveau gemiddeld 103 db per kwartier mag zijn. Het gaat hier niet om een wettelijk vastgelegde grenswaarde. Handhaving is daardoor niet mogelijk. Organisatoren moeten zelf erop toezien dat de afspraken worden nageleefd.

Enorme kostenpost

In de horeca gebeurt dat zonder meer al, meent de KHN. Gemiddeld 95 procent van de restaurants, kroegen en discotheken zou momenteel voldoen aan de geluidsnorm die in het convenant is afgesproken. Dit blijkt volgens een woordvoerder uit een steekproef van akoestische rapporten. Zo’n rapport, waarin ook maximale normen zijn opgenomen, moet iedere horecaondernemer op laten stellen als hij versterkte muziek wil draaien. ,,Er mag immers geen geluidsoverlast bij buren ontstaan”, legt de woordvoerder uit.

KHN ziet ‘geen enkele aanleiding’ om te veronderstellen dat de normen die uit de akoestische rapporten voortvloeien in de praktijk niet worden nageleefd. Door mee te doen aan het convenant vreest de branche dat het in de papieren zal lopen. ,,Het opzetten van andere, nieuwe meetmethoden die vervolgens permanent moeten worden uitgevoerd en geadministreerd, betekent een enorme kostenpost en administratieve belasting voor de gehele sector.”

Gratis gehoortesten

Niet alleen de overheid, maar ook artsen en audiologen zien graag gebeuren dat de horeca aansluit bij het samenwerkingsverband. Ook een groot adviesbureau op het gebied van geluid - en nauw partner van concertorganisator Mojo - is daar voorstander van.

KHN probeert op andere manieren de bewustwording van de risico’s van harde muziek te vergroten bij de leden, hun medewerkers en hun bezoekers. ,,Wij denken graag mee, want wij willen gehoorschade ook voorkomen. In het kader van verantwoord ondernemen spannen horecaondernemers zich in om gehoorschade onder bezoekers en medewerkers te beperken.”

Voor gasten van horecagelegenheden wordt er op veel plekken oordoppen aangeboden, en er zijn in sommige clubs zogenoemde stilteruimtes om de oren wat rust te gunnen. Ook wordt gasten aangeraden voldoende afstand tot de speakers te nemen. ,,Belangrijk voor medewerkers en gasten is om regelmatig je oren te laten controleren”, zegt een woordvoerder. ,,Nu we zien dat de gehoorschade onder jongeren toeneemt, is KHN een voorstander van het gratis aanbieden van gehoortesten voor jongeren door de overheid.”

Breder onderzoek

Daarnaast moet de overheid breder kijken dan alleen naar de horeca, vindt KHN. ,,En dus alles onder de loep nemen, zoals de hoofdtelefoons die sommigen urenlang per dag in hebben voor muziek en om te bellen. Niet alleen focussen op bijvoorbeeld een horeca of evenementenbezoek wat eerder een paar uur per week of soms per maand is.”

KHN heeft inmiddels gevraagd naar een onafhankelijk onderzoek waarbij alle oorzaken van gehoorschade onderzocht worden. ,,Zodat iedereen weet wat de effecten per sector en maatregelen zijn. Op deze manier kunnen we als maatschappij, overheid én sectoren onderbouwd en integraal werken aan minder gehoorschade”, besluit de woordvoerder.

Onjuist

Staatssecretaris Van Ooijen zegt dat hij de afgelopen periode meerdere gesprekken heeft gevoerd met partijen over het onderwerp gehoorschade, waaronder met Koninklijke Horeca Nederland. ,,Zij hebben vooralsnog besloten om niet aan te sluiten bij het convenant”, stelt Van Ooijen in een reactie op Kamervragen. Een woordvoerder van KHN ontkent dat zo’n gesprek heeft plaatsgevonden. ,,Dit is feitelijk onjuist.”

