Horeca stuk duurder, maar doet nog altijd goede zaken: de vraag is hoe lang dat zo blijft

De horeca heeft in de eerste drie maanden van dit jaar weinig te klagen gehad. Restaurants en hotels deden goede zaken. Ondanks de hoge prijzen voor bier, wijn en gerechten, en ondanks het lage consumentenvertrouwen.

Horeca-expert Katinka Jongkind van ING kan dat wel verklaren: ,,Mede door het omvangrijke steunpakket van de overheid voor huishoudens en de hogere lonen kunnen mensen in de horeca blijven spenderen.” En dat hebben ze ook flink gedaan, blijkt uit de jongste transactiedata van ING. Consumenten gaven in het eerste kwartaal per horecabezoek gemiddeld 7 procent meer uit dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Vaste gasten

Ook horecaondernemer Rob Baltus van restaurant Nadorst in Blokker heeft geen gebrek aan klandizie. ,,We hebben dit jaar onze prijzen wel verhoogd, maar merken niet dat mensen wegblijven. Ik moet daarbij wel zeggen: we hebben veel vaste gasten en zij komen graag bij ons. En ze gunnen het ons ook.”

Hij voegt toe: ,,Dat kan natuurlijk alleen als je goede service en kwaliteit biedt. Het maakt nogal verschil of je 3,80 euro afrekent voor een biertje op een gezellige en mooie locatie of dat je het biertje zelf moet halen en in een plastic bekertje krijgt op een festival.”

Het klinkt goed; maar of dat zo blijft, valt volgens ING te bezien. In maart en april is het aantal pintransacties ongeveer gelijk gebleven als dezelfde periode een jaar eerder. Jongkind vermoedt dat hoge prijzen de horeca parten beginnen te spelen. De prijzen in de horeca stegen de eerste drie maanden ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022 al met gemiddeld 10 procent. Voor heel dit jaar verwacht ING een stijging met 4 procent.

Volledig scherm Rob Baltus (57), eigenaar van Nadorst. © Marlies Wessels

‘Zorgelijk’

Die hoge inflatie baart ook ondernemers duidelijk zorgen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat zes op de tien ondernemers de prijsstijgingen van voeding, dranken, energie- en personeelskosten ‘zorgelijk’ noemen. ,,Ze ontkomen er uiteraard niet aan hun prijzen te verhogen, maar lang niet alle ondernemers lukt dat”, geeft Jongkind aan. ,,Slechts een op de drie horecaondernemers kan de hogere kosten volledig of grotendeels aan de klant doorberekenen.”

Dat zijn er volgens ING aanmerkelijk minder dan in andere sectoren. ,,Vooral restaurants en cafés kunnen de hogere kosten niet altijd volledig doorberekenen aan de klant, wat uiteindelijk ten koste gaat van de winstmarge”, zegt Jongkind. Die winstmarges staan volgens haar in de horeca al langer onder druk.

3,50 euro voor een pilsje! Wat maakt een biertje tegenwoordig nou echt zo duur? (video):

Financieel zwaar

Ondanks dat gasten de horeca weer goed weten te vinden, hebben veel ondernemers het nog steeds financieel zwaar, zegt ook Koninklijke Horeca Nederland (KHN). ,,Dit heeft naast de gevolgen van de coronacrisis onder andere te maken met de stijgende inkoopkosten en de prijzen van energie en personeel. Deze kosten kunnen ondernemers in veel gevallen niet volledig doorberekenen aan hun gasten. Daardoor houden ze onderaan de streep minder over”, aldus een woordvoerder van KHN.

,,Dat komt bovenop de terugbetaling van de belastingschuld van 1,5 miljard euro. Ondanks dat bedrijven meerdere jaren de tijd krijgen om de belastingschuld af te lossen, zal die terugbetaling voor een deel van de horecabedrijven geheid tot financiële problemen leiden, met bedrijfsbeëindiging of faillissement tot gevolg”, voorspelt horeca-expert Jongkind.

Faillissementen

Tot dusver is het aantal faillissementen sinds de coronacrisis laag gebleven. Zo gingen er in 2022 slechts 134 horecazaken failliet, waar dat er in 2019 - het laatste ‘normale’ jaar voor de horeca - met 254 bijna twee keer zoveel waren. Het eerste kwartaal van 2023 lijkt met 66 faillissementen - bijna drie keer zoveel als in het eerste kwartaal een jaar eerder - een ommekeer in te luiden. Het aantal bedrijfsbeëindigingen lag daarentegen bijna een derde lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Horecaondernemer Baltus maakt zich over de toekomst van zijn eigen bedrijf duidelijk geen zorgen. Hij hoort wel geluiden dat sommige ondernemers het lastig hebben. Hij verwacht dat, zodra de zon gaat schijnen, bij veel horecaondernemers de vlag uit gaat. ,,We hebben gelukkig een zonnige Moederdag en Koningsdag achter de rug, maar de meeste dagen is het nat en bewolkt geweest. Zeker ondernemers met terrassen en strandtenten snakken naar het zonnetje.”

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Bekijk onze economievideo's in onderstaande playlist: