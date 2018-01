Horecabranchevereniging steunt eigen bestelplatform kleine ondernemers

,,Op deze manier geven we de korting terug aan klanten'', zei John Sonneveld, een van de tien restauranthouders. Thuisbezorgd.nl was hier niet blij mee. Per brief sommeerde het platform de restaurants te stoppen met de kortingsactie en dreigde met sancties .

Monopolist

KHN maakt zich zorgen om de macht die een grote partij als Thuisbezorgd.nl kan uitoefenen. ,,Wij zetten ons in om tot een eerlijk speelveld te komen voor onze leden. Deze initiatieven, die in het hele land ontstaan, maken duidelijk dat een partij als Thuisbezorgd.nl zich bijna als monopolist kan gedragen'', vindt voorzitter Robèr Willemsen. ,,We roepen Thuisbezorgd.nl dan ook op om tot evenwichtiger voorwaarden te komen in de contracten die zij met horecaondernemers afsluiten.'' De organisatie geeft aan later deze maand met Tweede Kamerleden in gesprek te gaan over maatregelen, om de macht van onlineplatforms zoals Thuisbezorgd.nl, maar ook Booking.com en Iens in te perken.