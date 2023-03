Horecagasten blijven naar sterrenrestaurants gaan, ondanks hoge inflatie

Bij driesterrenrestaurant De Librije in Zwolle bijvoorbeeld zitten de reserveringen ‘al tot aardig ver in de toekomst vol’. ,,Wat dat betreft hebben wij met ons restaurant zeker geen moeite om gasten aan te trekken. Een prachtige luxepositie. Wat de bestedingen betreft merken we dat onze gasten wat uitbundiger zijn geworden in hun uitgaves na corona", klinkt het.

Ook bij Aan de Poel in Amstelveen, met twee sterren, gaan de zaken uitstekend. ,,Het gaat erg goed met de reserveringen. We zijn erg tevreden met hoe het gaat. Ook zijn er geen problemen met personeelstekorten. Wat dat betreft zitten we in een luxepositie", laat het in een reactie weten.

Parkheuvel in Rotterdam, ook twee sterren, geeft aan dat vorig jaar al goed werd gedraaid en dat de omzet dit jaar verder stijgt. ,,Dus dat is heel goed. Als gasten eenmaal binnen zijn dan is de ‘sky the limit’. De mensen die bij ons komen kunnen dat veroorloven en willen genieten.” Ook bij tweesterrenrestaurant De Kromme Watergang in het Zeeuwse Hoofdplaat gaan de zaken prima. “Het restaurant draait lekker door.”

Hogere prijzen

Tegelijkertijd ontkomen ook de sterrenzaken er niet aan om de hogere prijzen voor levensmiddelen en energie door te rekenen. ,,Zeker hebben we wat gemerkt van de gestegen prijzen. We hebben het zo lang mogelijk geprobeerd uit te stellen, maar ook wij hebben onze prijzen recentelijk iets moeten verhogen”, zegt De Librije.

,,We vragen natuurlijk hogere prijzen, dat kan niet anders. Maar mensen weten waar ze voor komen dus dat raakt ons niet”, voegt Parkheuvel eraan toe. De Kromme Watergang zegt er gek van te worden. ,,Het is niet leuk meer. Alle kosten zijn gemiddeld zo’n 15 procent omhoog en dan zwijgen we maar over elektra en gas. Wij moeten daardoor helaas de prijzen omhoog doen.”

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland bevestigt het beeld dat het ‘ondanks de coronaschulden en energiecrisis’ over het algemeen goed gaat met sterrenzaken. ,,We kunnen niet zeggen hoe sterrenzaken er financieel voorstaan op dit moment. Wat we wél kunnen zeggen is dat de meeste horecaondernemers op dit moment een gezonde spanning hebben voor de Michelinsterren die binnenkort weer worden uitgereikt.”

De Michelinsterren gelden internationaal als de belangrijkste onderscheiding in de luxe restaurantsector. Op 24 april vindt de uitreiking plaats.

Volledig scherm © anp