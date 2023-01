Huizenmarkt stort verder in, volgens ABN: ‘Prijzen dalen sneller dan verwacht’

Afgelopen jaar daalden de huizenprijzen volgens makelaarsvereniging NVM ook al ruim 6 procent. Volgens NVM was daardoor de ‘ergste oververhitting wel uit de markt’, maar volgens de economen van ABN Amro is niets minder waar. De bank ging drie maanden geleden nog uit van een prijsdaling met 2,5 procent in 2023 maar stelt dat bij naar 6 procent daling en in 2024 volgt met -4 procent een nieuwe klap. De bank is somber over de huizenmarkt vanwege de hogere hypotheekrente, de zwakke vooruitzichten voor economische groei en de recente prijsdalingen.

De bank is vergeleken met ramingen voor de woningmarkt van andere partijen tot dusver veruit de somberste. De Nederlandsche Bank raamde vorige maand dat de huizenprijs in twee jaar met 6 procent in totaal zal dalen. Rabobank denkt dat er dit jaar 3 procent vanaf gaat. ING houdt het op een daling van 2 procent. De verwachting is dat ook zij komende weken met negatievere voorspellingen komen.

,,We zaten ernaast, de huizenprijzen dalen veel sneller dan we dachten‘’, zegt woningmarkteconoom Philip Bokeloh van ABN Amro. ,,Afgelopen jaren zaten we er ook naast en moesten we de ramingen steeds naar boven bijstellen. Nu zitten we in het omgekeerde schuitje.’’

Aankoop uitgesteld

ABN Amro denkt dat de hypotheekrente hoog blijft en dat de inkomens niet snel genoeg stijgen om dit te compenseren. Woningzoekenden zien dat ook en stellen de aankoop van een woning uit. De prijzen dalen, dus ze wachten. Het aantal transacties daalt dit jaar met 5 procent. In 2024, als een gemiddelde woning zo’n 25 mille goedkoper zal zijn, trekt het aantal verkopen weer een beetje aan.

Quote We gaan naar het prijsni­veau terug van medio 2021 Philip Bokeloh, woningmarkteconoom

Woningzoekenden krijgen dit jaar steeds meer keuze. Wie wil verhuizen zet eerst het eigen huis te koop voordat een ander huis wordt gekocht. Het makelaarsbord trekt minder kijkers, minder bieders en het staat er veel langer dan voorheen. Kopers nemen weer de tijd.

Bokeloh verwacht niet dat de verwachte prijsdaling tot een kopersstaking leidt ook al krijg je over een jaartje meer huis voor je geld dan nu en zal het rentepercentage mogelijk iets lager zijn. ,,Zo zullen sommige mensen denken, maar er is nog altijd krapte op de woningmarkt. En de prijsdaling is minder dramatisch dan het lijkt, na de waanzinnige prijsstijgingen van afgelopen jaren. We gaan naar het prijsniveau terug van medio 2021.’’

Kritischer op kwaliteit

Kopers vechten elkaar niet meer de tent uit met overbiedingen. Wie een huis zoekt, wordt bovendien kritischer over de kwaliteit van de woning. Uit een ander onderzoek van ING blijkt dat driekwart van de kandidaat-kopers afhaakt als het energieverbruik van een huis te hoog uitvalt.

Niet alleen het energielabel, maar ook de kwaliteit van de fundering krijgt aandacht. Daarnaast wordt ook gekeken hoe het huis zich houdt in tijden van wateroverlast. ABN Amro denkt dat waterveiligheid een steeds grotere rol bij de aankoop van een huis krijgt.

Een klein lichtpuntje: de hypotheekrente zou dit jaar een paar tienden van een procentpunt kunnen dalen. Tenminste: als de inflatie beteugeld wordt, maar lage langlopende rentes onder de 2 procent keren niet terug.

