Huren dalen voor het eerst in Rotterdam, gaan andere steden volgen?

De huren in de vrije huursector vlakken landelijk af. In Rotterdam is er zelfs voor het eerst in tijden een daling te zien, blijkt uit de nieuwste Huurmonitor van woningplatform Pararius. Een voorbode voor een landelijke prijsdaling?

Een meevallertje voor nieuwe huurders in Rotterdam: de huren van nieuw te betrekken vrijesectorwoningen liggen 3,4 procent lager dan een jaar eerder. Voor een bescheiden woning van 70 vierkante betalen zij nu gemiddeld 1.115 euro per maand - ja, nog altijd een smak geld maar op maandbasis toch zo’n 40 euro minder dan als zij zich een jaar geleden hadden gemeld voor diezelfde woning.

Vooral de huren in het Rotterdamse stadshart staan onder druk; daar daalden de prijzen met 9 procent. Volgens directeur Jasper de Groot van Pararius is de voornaamste verklaring dat mensen uitwijken naar andere locaties omdat ze zo’n hoge huur niet kunnen of willen betalen. ,,Als nieuwe huurders wegblijven, dan kunnen verhuurders niet anders dan hun huurprijzen verlagen om de leegstand te beperken.”

Of die daling ook in andere steden is te verwachten? Pararius-directeur De Groot sluit dat niet uit. ,,Een prijscorrectie in andere steden is zeker mogelijk. Je ziet al een tijdje een flinke afvlakking van de nieuwe huren in Amsterdam”, zegt hij. Zeker als er een crisis uitbreekt, kan het volgens hem hard gaan. Zoals in 2008, toen de huren in de vrije sector met 20 tot 25 procent kelderden. Toch verwacht hij dat op korte termijn niet zo’n vaart zal lopen: ,,Zolang het huuraanbod beperkt is en de vraag blijft zoals nu, zullen de huren in de vrije huursector gematigd blijven stijgen.”

Zo bevestigen de laatste cijfers van het woningplatform: de huren stegen gemiddeld met 3,6 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. ,,Gezien de prijsstijging van 7,2 procent in de koopwoningmarkt is de landelijke stijging in de huursector zeer gematigd te noemen”, voegt De Groot daaraan toe. Het is nu al het vijfde kwartaal op rij dat de stijging gemiddeld onder de 5 procent blijft.

Kroon

Op regionaal gebied waren er wel een paar flinke uitschieters te zien. Zo stegen in Utrecht en Tilburg de huren bovengemiddeld hard met respectievelijk 8 en 9 procent. Nog harder ging het in Hoofddorp. Daar gingen nieuwe huurders ruim 17,5 procent meer betalen dan hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Voor 75 vierkante meter is de prijs daar gemiddeld 1.320 euro per maand. Voor eenzelfde woning in Haarlem wordt 1.463 euro per maand neergelegd en Amsterdam spant helemaal de kroon met 1.760 euro.

Met zulke fikse bedragen is het niet verrassend dat Noord-Holland de duurste provincie is om te wonen. De goedkoopste provincie is nog altijd Friesland. Daar ging de huurprijs het afgelopen kwartaal zelfs met 10 procent omlaag naar een vierkantemeterprijs van 8,81 euro. Buiten de Randstadprovincies liggen de huren overigens sowieso een stuk lager.

Ter illustratie: nieuwe huurders in Limburg betaalden het afgelopen kwartaal 11,76 euro per vierkante meter per maand. Ook Gelderland (+3 procent) en Zeeland (+3 procent) komen met een vierkantemeterprijs van respectievelijk 11,11 en 12,24 euro bij lange na niet in de buurt van de huurprijzen die in Zuid- en Noord-Holland en Utrecht worden gevraagd.

Zorgen

Die regionale prijsverschillen zijn niet veel anders dan op de koopwoningmarkt. Dat toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) gisteren zijn zorgen uitte over de prijsontwikkelingen op de koopwoningmarkt en banken dwingt om meer buffers aan te houden om een mogelijke prijscorrectie op te vangen, snapt De Groot wel. ,,Het is uiteraard verstandig dat banken meer buffers moeten aanhouden. Minder verstandig is dat DNB spreekt over een mogelijk nieuwe crisis, dan wordt zoiets vaak onvermijdelijk.”