Huren in de vrije sector blijven almaar stijgen

In Eindhoven betalen die nieuwe huurders het afgelopen kwartaal gemiddeld 14,62 euro per vierkante meter per maand ten opzichte van 13,05 euro een jaar eerder. Oftewel: voor een appartement van 70 vierkante meter moet hij 1023 euro neertellen. Extremer is de situatie in Rotterdam. Daar leggen nieuwe huurders gemiddeld 16,57 euro per vierkante meter per maand neer. Oftewel: 1159 euro voor 70 vierkante meter.



,,Het gaat hier om een gemiddelde huurprijs”, benadrukt Michelle Strieder van de Rotterdamse verhuurmakelaar Ben Housing. Het maakt bijvoorbeeld nogal een verschil aan welke kant van een stad je zoekt, heeft de 26-jarige accountmanager vastgoed aan den lijve ervaren. ,,Wat je ziet in de huidige Rotterdamse markt is dat de huurprijzen hard stijgen in populaire wijken, zoals in Blijdorp en Rotterdam Noord.’’



Strieder was op zoek naar een grotere woning om met haar vriend in samen te wonen. Na veel wikken en wegen kwamen ze uit op een koopwoning in Rotterdam-Zuid. Qua maandlasten zijn ze nu goedkoper uit dan een huurhuis in een populaire Rotterdamse wijk als Blijdorp. ,,We hebben op Rotterdam-Zuid iets leuks en betaalbaars gevonden: een rijtjeshuis voor 205.000 euro. Het was een buitenkansje.”



Haar advies aan huizenzoekers die bij haar aan de balie komen: in deze tijd moet je concessies doen wil je slagen voor een huis. ,,Je zal je wensen en verlangens misschien wat moeten bijstellen. Focus je ook op iets minder populaire buurten. Daar kan het ook heel leuk wonen zijn.