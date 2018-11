Ibarra grijpt in bij KPN, nieuwe reorganisatie verwacht

Het heeft lang geduurd voordat Maximo Ibarra openheid geeft waar hij met KPN naartoe wil. In de telecomwereldje spraken sommigen al over ‘the invisible man’: de onzichtbare man.



Kondigde voorganger Eelco Blok in 2011 binnen twee weken na zijn aantreden aan 4.000 tot 5.000 banen te schrappen, Ibarra houdt zijn kaarten tot nu toe voor de borst. Tim Poulus, analist bij Telecompaper, vindt de kwalificatie niet fair. ,,Blok kwam van binnen KPN, Ibarra is nieuw en kende de Nederlandse markt helemaal niet. Hij heeft pas één volledig kwartaal gedraaid.’’



De verwachting was desalniettemin dat de stilte aan het eind van de zomer voorbij zou zijn. KPN’s eerste buitenlandse ceo besloot echter de tijd te nemen. Hij huurde onder meer consultant McKinsey in om het telecombedrijf door te lichten.



Hij sprak daarnaast met allerlei betrokkenen, zoals de vakbonden, om zich een beeld te vormen. Luisteren is één van zijn sterke punten, hij geldt als prettig in de omgang en niet het typische alfamannetje ala voorgangers Eelco Blok en Ad Scheepbouwer. Intern greep hij trouwens wél al in (zie onder).