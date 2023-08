Ik vertel de dame in het park dat het nooit te laat is om te leren

Durfinvesteerder Eva investeert miljoenen: ‘Ik zit niet als een soort Dagobert Duck naar mijn bankreke­ning te kijken’

Wie geld wil loskrijgen van investeerders moet nog steeds komen opdraven op de golfbaan, of, als je pech hebt, in de hottub. Eva de Mol (38), medeoprichter van investeringsfonds CapitalT, probeert die wereld open te breken. ‘Als jij je bedrijf wil komen pitchen, dan kom je daar dus in je bikini.’