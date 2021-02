Ikea grijpt in na vernietigende kritieken en neemt tijdelijk minder bestellingen aan

klachtenregenDoor de ‘ongekend hoge vraag naar producten’ heeft Ikea de drastische beslissing genomen om tijdelijk minder nieuwe bestellingen aan te nemen. De huidige situatie met het coronavirus brengt volgens het woonwarenhuis ‘grote uitdagingen met zich mee’. ‘De klantenservice is drukker dan ooit tevoren. Het spijt ons dat we niet iedereen kunnen helpen zoals we zouden willen’, valt te lezen op de site van Ikea .

Het regent al weken honderden klachten over de meubelgigant, ontdekte deze site vorige week. Het gaat onder meer om producten die niet of kapot worden geleverd, terugbetalingen die achterblijven en een klantenservice die van de aardbodem verdwenen lijkt. Op basis van ruim 10.000 recensies op Trustpilot scoort het woonwarenhuis een 1,6 op een schaal van 5, een bedroevend cijfer voor een internationaal bekende keten.

Disclaimer

De Consumentenbond is op de hoogte van de situatie rondom Ikea. Een woordvoerder vond het jammer dat het bedrijf zelf geen ruchtbaarheid gaf en dat klanten via de media moesten vernemen dat er problemen speelden. ,,Ikea geeft netjes uitleg aan het AD, maar daar zijn mensen niet mee geholpen”, concludeerde een woordvoerder. ,,Waar ze wel mee zijn geholpen, is met een waarschuwing dat Ikea de service niet kan leveren zoals gewoonlijk. Iets meer uitleg op de site zou veel frustratie van klanten weg kunnen nemen.”

Aan die oproep lijkt Ikea gehoor te geven. Op de website staat nu prominent een disclaimer over de huidige situatie. ‘Het spijt ons dat we niet iedereen kunnen helpen zoals we zouden willen. We hopen op je geduld en begrip’, verontschuldigt Ikea zich. Klanten die de klantenservice niet kunnen bereiken, wordt geadviseerd de website en sociale mediakanalen te bezoeken voor antwoorden op veel gestelde vragen.

Winkels open?

Ikea kijkt ongetwijfeld uit naar de persconferentie van morgen, waarbij naar verluidt wordt aangekondigd dat winkels volgende week weer open mogen voor het afhalen van bestellingen. Een definitief besluit is er nog niet. Met name de vrees voor de Britse coronavariant, die een stuk besmettelijker is dan het oorspronkelijke virus, maakt elke mogelijke versoepeling nu nog erg onzeker.

