IMF waarschuwt voor flinke schok bij no deal-brexit

De wereldeconomie is op het moment erg kwetsbaar, signaleert het IMF. Die kwetsbaarheid wijt het fonds aan verschillende ontwikkelingen. Een daarvan is de aanhoudende stimulering door centrale banken, waardoor het voor bedrijven en consumenten erg makkelijk is geworden om leningen aan te gaan en zich in de schulden te steken. Daarbij zijn beleggers aangemoedigd om meer risico’s te nemen in hun zoektocht naar rendementen. Veel financiering vindt bovendien plaats buiten de traditionele banken om, waardoor er minder zicht en controle is.



Een en ander leidt ertoe, aldus het IMF, dat mensen en bedrijven flink in de problemen kunnen komen als de financiële omstandigheden opeens omslaan. Het fonds heeft specifiek gekeken naar de schuldenberg in acht grote landen, waaronder de Verenigde Staten en China. De schulden waaraan grote risico’s kleven, zouden in de duizenden miljarden dollars lopen.