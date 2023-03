Inflatie in Argentinië komt boven de 100 procent: ‘Appels en kiwi’s eet ik niet meer, te duur’

Zorgen in Zwitser­land om ‘te grote’ fusiebank UBS/Credit Suisse: ‘Enorm risico’

De fusiebank die ontstaat na de overname van Credit Suisse door UBS is te groot voor Zwitserland. Dat heeft leider Roger Nordmann van de sociaal-democratische SP maandag gezegd. Die partij is de op een na grootste in het Zwitserse parlement en maakt deel uit van de regeringscoalitie.