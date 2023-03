Inflatie in maart flink gedaald, brandstof goedkoper maar supermarkt nog altijd duurder

Het tempo waarin de prijzen in Nederland stijgen is in maart flink afgenomen. Dat kwam door de dalende energieprijzen. De prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak werden wel opnieuw fors hoger. Ook de prijzen van industriële goederen namen verder toe.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt in een snelle eerste raming dat de prijzen in maart 4,4 procent hoger waren dan in maart vorig jaar. Een maand geleden bedroeg de jaarlijkse prijsstijging nog 8 procent. Bij de piek in september vorig jaar was nog sprake van een inflatie van 14,5 procent.

Het goede nieuws komt van de energieprijzen. Die waren in maart 28 procent lager dan in maart vorig jaar. Zowel benzine als gas voor de verwarming en koken waren flink goedkoper. In maart 2022 hadden we te maken met snel stijgende olie- en gasprijzen. Rusland kneep toen de gastoevoer naar Europa af, vanwege de oorlog in Oekraïne.

Inflatie gaat naar 0

De verwachting is dat de inflatie de komende tijd verder zal dalen. ,,Voor september en oktober verwachten we zelfs een inflatie van 0 procent‘’, zegt Hugo Erken, econoom bij de Rabobank. Dat komt omdat vorig jaar de prijzen voor gas enorm stegen toen energiebedrijven en landen met elkaar gingen concurreren om het schaarse gas. ,,Nu is er geen schaarste aan gas en zijn de prijzen een stuk lager.‘’

Dat de inflatie hard daalt is prettig, maar mensen moeten zich vooral niet rijk gaan rekenen. Want onderliggend gaat het nog helemaal niet goed met de inflatie. De boodschappen in de supermarkten werden bijvoorbeeld 15 procent duurder in maart. Industriële goederen, zoals fietsen, wasmachines en tuinmeubelen, werden bijna negen procent duurder.

Prijsstijging nog niet voorbij

En die prijsstijgingen zijn voorlopig nog niet voorbij is de verwachting. ,,Wij verwachten dat de voedselprijzen pas na de zomer gaan dalen‘’, zegt Jan Paul van de Kerke van ABN Amro. Maar dat wil niet zeggen dat de consument dat snel zal merken. ,,Ondernemers zijn erg onzeker hoe de prijzen zich zullen ontwikkelen. Daarom zullen ze de prijzen hoog houden en prijsverlagingen niet meteen doorgeven denken we.‘’

Quote De economie is nog steeds oververhit Hugo Erken, Rabobank

Daarnaast hebben ondernemers ook met snel stijgende loonkosten te maken. Die kosten zullen ze ook willen doorberekenen. Erken verwacht ook niet dat lagere prijzen een op een worden doorgegeven. ,,De economie is nog steeds oververhit. De vraag is groter dan het aanbod, dus kunnen ondernemers de prijzen blijven verhogen.‘’ De verwachting is dat de inflatie daarom nog lang zal aanhouden. Voor volgend jaar wordt nog steeds een inflatie van zo'n 4 procent verwacht.

Niet enige land

Nederland is niet het enige land waar de inflatie is afgenomen. Eerder deze week bleek al dat ook in Duitsland en Spanje in maart de inflatie minder hard steeg. Later op de dag komt het Europese statistiekbureau Eurostat met de inflatiecijfers over de hele eurozone.

Aangezien de inflatie nog altijd boven de doelstelling van 2 procent ligt zal de Europese Centrale Bank (ECB) naar verwachting de rente blijven verhogen. De omvang van de volgende renteverhoging is echter nog onduidelijk. Mogelijk kiest de ECB na de rentestap van een half procentpunt eerder deze maand in mei voor een kleinere verhoging van een kwart procentpunt.

Winkeliers zetten 8,5 procent meer om in februari Winkeliers hebben in februari 8,5 procent meer omgezet in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. De groei komt vooral door de hogere prijzen, aangezien het totale verkoopvolume met 2,9 procent daalde. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. De winkels in voedings- en genotmiddelen zagen de omzet in februari met 10,5 procent stijgen ten opzichte van een jaar geleden. Het verkoopvolume was ruim 4 procent lager. De omzet van de supermarkten lag bijna 12 procent hoger en de omzet van de speciaalzaken steeg met 0,6 procent. Bij zogeheten non-foodbedrijven groeide de gemiddelde omzet met ruim 5 procent. Het verkoopvolume liet bij deze bedrijven een daling zien van meer dan 3 procent. Drogisterijen, kledingwinkels en schoenenwinkels zagen de omzet stijgen. Ook de winkels in recreatie-artikelen, meubels en woninginrichting en consumentenelektronica en witgoed hebben in februari meer omgezet dan een jaar geleden. Bij winkels in doe-het-zelfartikelen en keukens en vloeren daalde de omzet. Verder meldde het CBS dat er online 6 procent meer werd omgezet bij winkels. Webwinkels die alleen online verkopen zagen de omzet met dik 11 procent stijgen. Winkels die zowel fysiek als online verkopen lieten een omzetdaling zien van 1,4 procent. De omzet van de overige deelbranches was hoger dan een jaar eerder.

