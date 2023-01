Inflatie in Nederland daalt opnieuw licht, wel prijzenstijging boodschappen

Het tempo waarin de prijzen in Nederland stijgen is in december opnieuw afgenomen ten opzichte van een maand eerder. Maar het gaat wel om een hele lichte afname. Veel boodschappen gingen juist harder in prijs omhoog dan in november.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt in een snelle eerste raming dat de inflatie vorige maand is gedaald tot 9,6 procent. In november waren consumentengoederen en -diensten nog 9,9 procent duurder dan een jaar eerder. Bij de piek in september was nog sprake van een inflatie van 14,5 procent.

Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne is het leven in rap tempo duurder geworden. Maar de laatste tijd gaan de prijzen wat minder snel omhoog. Dit is al de derde maand op rij dat de inflatie afneemt. Dat heeft alles te maken met de prijzen van gas, elektriciteit en ook benzine. Die liepen eerder vorig jaar nog heel hard op, maar laten de laatste tijd juist een daling zien. Wel is energie nog steeds fors duurder dan een jaar geleden.

Prijzenstijging in supermarkten

Deze afname van de inflatie is in de supermarkt alleen nog niet te merken. Het tempo waarin prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak stijgen lag in december nog wat hoger dan in november. De gemiddelde prijstoename van deze producten bedroeg vorige maand 14 procent, tegen 12,9 procent in de maand ervoor.

Ook de prijzen van industriële goederen gingen juist harder omhoog. Mogelijk dat veel bedrijven dit moment ook aangrijpen om hun winstmarges te verbeteren.

Vergeleken met andere Europese landen lijkt de afname van de inflatie in Nederland uiteindelijk nog beperkt. Om een goede vergelijking te maken heeft het CBS namelijk ook inflatiecijfers volgens de Europese methode gegeven, waarin onder meer geen rekening wordt gehouden met de woninghuren. De geldontwaarding kwam dan uit op 11 procent, 0,3 procentpunt lager dan een maand eerder. De afgelopen tijd kwamen er al cijfers uit onder meer Frankrijk, Duitsland en Spanje naar buiten. Daar steeg het prijspeil minder hard dan in Nederland.

Het CBS waarschuwt wel dat deze snelle raming is gemaakt op basis van nog onvolledige gegevens. Later deze maand brengt het statistiekbureau pas de reguliere inflatiecijfers naar buiten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.