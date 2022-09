Inflatie in september gestegen naar ruim 17 procent

Verwarming aan of niet? ‘Al staan de ijsbloemen op de ramen, aan mij verdienen ze geen cent’

Staat de verwarming bij jou thuis al aan? Het is in deze tijd van het jaar een populair gespreksonderwerp. Zeker nu de gasprijzen zo vaak in het nieuws zijn. De één is na een lange, zonnige zomer weer overstag gegaan. De ander legt zich er niet zomaar bij neer.

27 september