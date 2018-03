ING-blunder: Vast in Barcelona en auto van 9600 euro twee keer afgeschreven

,,Ik probeer mezelf rustig te houden,'' zegt Sarah Blouw (31). Zij en haar man Wesley kochten maandag een nieuw tweedehands bestelbusje, 9619,50 moest er gepind worden. Zo gezegd zo gedaan. Van de rekening van Sarah, die zich vanmorgen rot schrok: haar salaris was net binnen, toch stond ze duizenden euro's in het rood. De reden: de ING bleek het bedrag van de auto nóg een keer te hebben afgeschreven, zoals bij honderdduizenden mensen vanochtend een blunder is gemaakt. Sarah houdt zichzelf kalm met de belofte van ING dat het allemaal goed komt. ,,Want ja, 9600 euro... Ik kan ook niks betalen nu. Gelukkig hebben we nog een boodschappenrekening waarop we al wat geld hadden gestort. Daar doe ik nu maare boodschapjes mee.''

Barcelona

Bas Dammers en Jacqueline Stekelenburg (33 en 29 jaar) zaten vanmorgen echt in de knel. Na een paar lekkere dagen Barcelona hadden ze niks meer op hun lopende rekeningen, maar Bas had nog 50 euro op zijn spaarrekening. Net genoeg om over te maken naar de lopende rekening en de bus naar het vliegveld mee te betalen. Maar ineens zag Bas dat hij bijna 300 euro in het rood stond, terwijl dat eigenlijk helemaal niet kan op zijn rekening. ,,Dus konden we die 50 euro ook niet van de spaarrekening naar de lopende rekening overmaken, want die zou meteen 'verdwijnen' in het gat van 300 euro. En dan konden we dus nog steeds niet pinnen. We konden gewoon niks meer betalen'', vertelt Jacqueline. Een belletje naar de overbezette ING alarmlijn hielp niets. ,,Die man kon niks voor ons doen'', vertelt Jacqueline. ,,Hij schoot zelfs een beetje in de lach. Ik zei dat ik het niet om te lachen vond. Toen zei hij zelfs: ik kan toch moeilijk naar Barcelona komen en u op mijn rug mee terug nemen. Ongelooflijk. Dan bel je de alarmlijn, dit is toch hún fout!'' Uiteindelijk konden Bas en Jacqueline geld laten overmaken via familie en op die manier toch het vliegtuig halen.

Trouwring

Ook voor horecamedewerkster Alyssa uit Rotterdam was het vanochtend niet fijn wakker worden. Haar trouwring van 300 euro bleek twee keer afgeschreven. Ze belde meteen haar verloofde Wesley (28) toen ze het minnetje voor haar saldo zag. ,,Ik schrok me een hoedje toen ik het bedrag zag. Ik wilde alleen maar even zien hoe ik ervoor stond, zo'n vier dagen voordat ik mijn salaris binnen krijg.'' Haar eerste reactie: meteen Wesley bellen. ,,Ik wist niet wat ik moest doen. Hij bleef gelukkig rustig en stelde voor dat ik de bank moest bellen om te vragen hoe het zat. Maar natuurlijk kon ik de klantenservice niet bereiken. Dus ik zit hier een beetje met een dubbel gevoel.'' En dat terwijl ze alleen maar goede herinneringen had overgehouden aan het shoppen naar de juiste ring. ,,We gingen op aanraden van vrienden naar een juwelier in Naaldwijk, die ons ontzettend goed heeft geholpen met het uitzoeken van de ringen. Ze hebben ze speciaal ontworpen voor ons en gegraveerd. Zelfs de grote steen die ik erin wilde, hebben ze erin gezet.''

In de plus staan

Maar nu is ze eventjes twee keer zoveel kwijt als ze had gehoopt: rond de 600 euro. Daardoor kan ze bijvoorbeeld vandaag geen boodschappen doen. ,,Gelukkig kon Wesley wat geld naar me overmaken zodat ik in ieder geval een beetje de plus sta. Maar het valt me toch zwaar: ik ben iemand die altijd goed op de centjes let en verantwoordelijk met geld omgaat. We hebben ook een speciale spaarrekening voor huwelijksuitgaven. Daar maak ik elke maand netjes geld naar over, maar dat gaat me nu ook niet lukken.''



Ze maakt zich ook zorgen om haar afspraken in de aankomende weken. ,,We gaan binnenkort al trouwen, op 18 mei. Ik ga in de aankomende weken bruidsmake-up uitzoeken en bij de haarstylist langs voor een proefkapsel. Dat moet natuurlijk ook meteen betaald worden.



Het lastigste vindt Alyssa dat ze niet weet wanneer ze haar geld terugkrijgt. ,,Ik hoop dat ING snel wat laat weten, dan hoef ik me daar geen zorgen meer over te maken. Zo'n huwelijk organiseren zorgt al voor genoeg stress, daar hoef ik dit niet bovenop te hebben.''