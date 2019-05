Interne staking dreigt bij vakbond FNV

De directie maakte de afslankingsplannen recent bekend. Een ingreep is noodzakelijk omdat de vakbond met verlies draait. De bond verliest per saldo elk jaar leden en daardoor staan de inkomsten onder druk.

De manier waarop de directie wil bezuinigen is verkeerd gevallen bij onder andere Barry Okunic. Wat onwennig staat hij met zijn rode vlag te demonstreren voor de deur van het hoofdkantoor van de FNV. Met 600 collega’s protesteren de FNV’ers tegen het reorganisatieplan van de directie. ,,Het is heel vreemd om tegen je eigen bond te demonstreren. Maar we staan hier als werknemers en komen op voor onze belangen’’.

De medewerkers zijn boos dat laagopgeleid personeel de klos is en dat er vooral gesneden wordt in ondersteunende diensten. ,,Zonder die ondersteuning kan ik mijn werk niet goed doen’’, zegt Ron Peters, bestuurder metaal bij de FNV. ,,Die secretaresses hebben veel kennis en ervaring en hebben aan drie woorden genoeg om een brief te tikken of een pamflet. De directie wil alleen secretaresses met HBO of meer hebben. Maar iemand met drie universitaire titels spreekt de taal van de leden niet’’.

Boos

Leden zijn ook boos dat bijvoorbeeld de schoonmakers weer wordt uitbesteed. ,,Hebben we net acties gevoerd dat schoonmakers in dienst moeten komen bij het bedrijf waarvoor ze werken draaien we dat bij onszelf terug’’, aldus Okunic. ,,We nemen werkgevers de maat, maar de FNV houdt zich zelf niet aan de regels als werkgever’’.

Het boze personeel eist dat het reorganisatieplan voor volgende week woensdag van tafel gaat. ,,Zo niet, dan volgen er acties en gaan we staken’’, verzekert Okunic.