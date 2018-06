Internetten op vakantie explodeert na afschaffing roamingkosten

Een jaar geleden was het nog hopen op een fatsoenlijk wifinetwerk bij de camping of het hotel voor kosteloos contact met het thuisfront. Niet meer nodig, want tegenwoordig mogen providers geen extra kosten in rekening brengen voor het gebruik van data in het buitenland. En daar maken Nederlanders flink gebruik van. Vodafone-Ziggo, KPN en T-Mobile constateren zes tot zeven maal meer gebruik, meldt de NOS.