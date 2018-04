Inval bij Porsche om sjoemeldiesel

Porsche is al eerder onderzocht wegens het dieselschandaal dat bij VW begon. In het najaar van 2016 riep Porsche vrijwillig auto's van het type Macan terug. In de zomer van vorig jaar werd de Cayenne met 3 liter dieselmotor verboden door de Duitse verkeersminister. Vorige maand vielen de Duitse autoriteiten ook al binnen bij VW en BMW in verband met sjoemeldiesels.