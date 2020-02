Investeerder Blackstone wil Nederlandse bank NIBC kopen

Water­schaps­be­las­ting schiet omhoog: check hier hoeveel je gaat betalen

9:14 De waterschappen verwachten dit jaar ruim 3 miljard euro te ontvangen aan heffingen. Dat is 4,6 procent meer dan in 2019. De groei was in tien jaar niet zo groot, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag.