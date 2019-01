‘Investeerder Brookfield aast op KPN’

De Canadese vermogensbeheerder zou in gesprek zijn met Nederlandse pensioenfondsen om een bod uit te brengen op KPN, aldus het persbureau. Het bedrijf heeft nog geen toenadering gezocht tot KPN. Ook is er nog geen definitief besluit genomen door Brookfield.

Het aandeel KPN schoot na de geruchten met bijna 8 procent omhoog op de Amsterdamse beurs. Het gaat om de grootste koerssprong voor het aandeel sinds 2013. In dat jaar zag het Mexicaanse telecomconcern América Móvil van miljardair Carlos Slim een poging tot overname van KPN stranden, dit dankzij een speciale beschermingsmuur. Eerder had América een belang van bijna 30 procent opgebouwd in KPN.

KPN wilde niet reageren op de mogelijk nieuwe overnamepoging. De telecomreus stond in de markt wel bekend als overnameprooi. Alleen werd dan vaker een groot Europees telecombedrijf als koper genoemd, bijvoorbeeld het Spaanse Telefonica. De marktwaarde van de grootste telecomaanbieder van Nederland bedraagt inmiddels zo’n 10,5 miljard euro.

Ook het Canadese Brookfield, opgericht in 1899 en met 330 miljard dollar vermogen onder beheer, wilde niet reageren. De investeerder geldt als specialist in alternatieve beleggingen op het gebied van onroerend goed, infrastructuur, hernieuwbare energie en private equity. Brookfield heeft investeringen in 30 landen lopen, bij deze bedrijven zijn 80.000 werknemers in dienst.

Analist Corné van Zeijl van Actiam noemt het verrassend dat een partij als Brookfield interesse zou hebben in het Nederlandse telecombedrijf. ,,Er zit geen groei in, de telecommarkt is heel concurrerend en het bedrijf zal de komende jaren flink moeten investeren in 5G.” Tegelijkertijd voert Van Zeijl aan dat het bedrijf ‘uitermate gezond is’ en ‘nagenoeg geen schulden heeft'. ,,Dat kan de interesse verklaren.”

Jaarcijfers

KPN kwam gisteren met zijn jaarcijfers naar buiten. Het concern heeft flink te lijden onder de concurrentieslag op de mobiele markt, zo bleek. Daar scoren T-Mobile en Tele2 met goedkope bundels met onbeperkte data. Verder blijft de zakelijke markt een zorgenkindje: afgelopen jaar daalden de inkomsten met 1,9 procent. Dankzij de moderne technologie kunnen bedrijven hun telecomdiensten veel goedkoper inkopen en raakt KPN veel inkomsten kwijt.

Door die tegenvallers daalde KPN’s omzet vorig jaar naar 5,64 miljard euro, 1,8 procent minder dan in 2017. De nettowinst daalde met 28 procent naar 280 miljoen euro.

Het telecombedrijf zet de komende jaren fors in op kostenbesparingen. De nieuwe topman Maximo Ibarra zei eerder de kosten met 350 miljoen euro omlaag te willen brengen. Door te besparen hoopt het bedrijf tegelijkertijd de investeringen te kunnen opvoeren. KPN wil met name inzetten op meer glasvezel. Het streven is dat eind 2021 1 miljoen extra huishoudens op glasvezel zijn aangesloten.

Veto