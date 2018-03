Investeerders klagen Facebook aan om misbruik miljoenen gegevens

Deze week verdampte al bijna 10 procent van de waarde van het bedrijf achter het grootste sociale netwerk ter wereld. Daardoor werden beleggingen van investeerders in Facebook ook minder waard. Sinds de ophef over de door Cambridge Analytica gebruikte data kelderde het Facebookaandeel op één dag zelfs met 7 procent.

Saillant

Vermoedelijk voelde Facebook-baas Mark Zuckerberg de bui vorige week al hangen. Saillant is dat hij vorige week voor 85 miljoen dollar een fors deel zijn eigen aandelen van de hand deed.

Aanleiding is een schandaal rond Cambridge Analytica. Dat bedrijf speelde een rol in de verkiezingscampagne van president Donald Trump en zou persoonlijke informatie van vijftig miljoen (!) Facebookgebruikers hebben gebruikt om er kiezersprofielen mee te maken. De raad van bestuur van Cambridge Analytica heeft topman Alexander Nix met onmiddellijke ingang op non-actief gesteld.

Datalekken

Facebook maakte op 3 februari 2017 in zijn jaarverslag melding van 'datalekken en onjuist gebruik van gegevens, waardoor mogelijk bedrijfs- of reputatieschade kan ontstaan'. Volgens de investeerders werd echter nooit gemeld dat Facebook zijn eigen privacybeleid schond door derden toegang te geven tot gebruikersgegevens zonder toestemming van de gebruikers. De Amerikaanse toezichthouder FCC onderzoekt of er inderdaad privacyregels zijn geschonden. De privacywaakhond kan per geval een boete van duizenden dollars opleggen.



Gebruikers roepen ondertussen op sociale media op Facebook de rug toe te keren via #deletefacebook. Lees hier hoe je precies je eigen privacy beschermt, of helemaal af komt van je Facebook-profiel.

Opvallend is dat zelfs medeoprichter van WhatsApp, Brian Acton, zich bij die oproep heeft aangesloten. Hij verkocht de berichtendienst in 2014 voor 19 miljard dollar aan Facebook, maar werkt inmiddels niet meer voor het bedrijf.

Zondebok

De academicus Aleksandr Kogan die voor Cambridge Analytica de data verzamelde van gebruikers van Facebook zegt dat hij als zondebok wordt gebruikt. Hij verzamelde tot 2014 voor Cambridge Analytica gegevens van Facebook-gebruikers voor onderzoek naar menselijk gedrag op social media.

De wetenschapper is hevig geschrokken van de heisa rond zijn daden. Hij zegt bij de BBC dat hij er geen idee van had dat de gegevens ten gunste van de verkiezingscampagne van Donald Trump zouden worden gebruikt. ,,De gebeurtenissen van de afgelopen week zijn een totale schok voor mij, en volgens mij word ik in principe gebruikt als zondebok door zowel Facebook als Cambridge Analytica.''