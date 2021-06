Is dat herstelplan nog wel nodig? ‘Gevolgen pandemie voor economie structureel overschat’

Aan goed nieuws geen gebrek. Kwam vorige week eerst De Nederlandsche Bank (DNB) al met gunstige berichten over het herstel van de economie, daags erna meldde het CBS een afname van de werkloosheid. Ook de rekenmeesters van het Centraal Planbureau kwamen vanmorgen met een rooskleurig beeld: de economie groeit volgens hen in 2021 en 2022 alweer met ruim drie procent per jaar, is de prognose.