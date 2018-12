Is goedkoop tanken snel weer voorbij? OPEC draait kraan verder dicht

De beperking is groter dan vooraf werd gedacht. Tot nu toe leken de vijftien OPEC-leden het maar moeilijk eens te kunnen worden en dachten experts aan een beperking van hoogstens 1 miljoen vaten per dag.



Er is en was bovendien onrust in en rond de OPEC: zo trekt Qatar zich per 1 januari terug uit het kartel, officieel omdat het zich wil omvormen van een olie- naar een gaseconomie. In werkelijkheid is de verhouding met OPEC-leider Saoedi-Arabië enorm verslechterd. Iran is daarnaast door de olieclub uitgesloten van de productiebeperking. Dit omdat Amerikaanse sancties de productie daar al flink raken.



Met de beperkingen hoopt de OPEC de afgelopen maanden flink gedaalde olieprijzen weer omhoog te krijgen. Deed een vat Brent-olie begin oktober nog ruim 86 dollar, vandaag stond de prijs op 60 dollar. Dat is een daling van dertig procent in twee maanden tijd. Een vat Texas-olie daalde in die periode van ruim 76 dollar naar 50 dollar.



De automobilist profiteert: benzine is in de afgelopen tijd enorm in prijs gedaald. Bedroeg de adviesprijs voor euro 95 begin oktober nog 1,78 euro (diesel ruim 1,50 euro) vandaag kost euro 95 nog slechts 1,622 euro (diesel 1,399). In oktober leken de benzineprijzen nog op weg naar de 2 euro.



Verder lezen na de foto