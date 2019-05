Italiaanse economie staat bijna stil

Rechter: PostNL schuldig aan onderbeta­ling medewer­kers

14:44 PostNL is verantwoordelijk voor achterstallig loon aan pakketsorteerders die via het uitzendbureau In Person werkzaam waren. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door vakbond FNV. De uitspraak betekent dat benadeelde werknemers bij PostNL moeten aankloppen als ze een nabetaling eisen.