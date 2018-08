Japan haalt China in: handelsoorlog met VS laat sporen na

De totale waarde van Chinese aandelen was donderdag omgerekend 5,26 biljoen euro, oftewel 5260 miljard euro. In Japan kwam de teller uit op ongeveer 5,33 biljoen euro. De Amerikaanse aandelenmarkt blijft duidelijk koploper met een totale waarde van zo'n 27,8 biljoen euro.



In 2014 ging de Chinese aandelenmarkt Japan voor het eerst voorbij. In juni 2015 piekte China met een totale waarde van dik 8,6 biljoen euro.



De toonaangevende beursindex in Sjanghai verloor dit jaar al 17 procent van zijn waarde. Daarmee is China een van 's werelds slechtst presterende beurslanden. Vooral industrie- en technologiegerelateerde aandelen hadden het zwaar. Die sectoren gingen zelfs meer dan 20 procent omlaag.