Japanner bouwt volledig werkende reuzenrobot

De robot is ongeveer 8,5 meter lang en weegt meer dan 7.000 kilogram. Wat hem bijzonder maakt, is dat hij zijn vingers en bovenlichaam kan bewegen en naar voren en naar achteren kan lopen. In zijn rechterhand heeft de robot een pistool vast dat schuimballen afschiet met een snelheid van ongeveer 140 kilometer per uur. Dat alles kan door een mens bestuurd worden vanuit de cockpit, waarvan de ingang aan de achterkant van het gevaarte zit.



Nagumo denkt met het fabriceren van dergelijke robots een gat in de markt ontdekt te hebben. Hij verhuurt nu al kleinere, soortgelijke robots voor onder meer kinderfeestjes. Daar vraagt hij zo'n 100.000 yen per uur voor (omgerekend 754 euro). Zijn Mononofu kampt nog wel met wat kinderziektes. Zo beweegt de robot met een snelheid van slechts 1 kilometer per uur en kan hij de garage niet uit, omdat hij groter is dan de deur.



De anime Mobile Suit Gundam was in Nederland rond de eeuwwisseling op tv te zien toen Yorin de serie Gundam Wing uitzond. De laatste jaren kwam er in het westen meer interesse voor het robotgenre dankzij de film Pacific Rim (2013). De Gundam-series waren een duidelijke inspiratiebron van regisseur Guillermo del Toro, die meermalen refereerde naar de anime.