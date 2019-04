Jet Airways schrapt vluchten Schiphol en andere buitenlandse bestemmingen

Volgens Jet Airways Nederland staat er vanaf Schiphol nog wel één vlucht naar India in de planning maar die vlucht is vooralsnog vertraagd, staat op de site van Schiphol. Volgens de luchthaven was er vandaag één aankomende vlucht vanuit Toronto die volledig werd uitgevoerd door Jet Airways en één vertrekkende vlucht naar India. Of laatstgenoemde vlucht doorgaat, is onduidelijk. Jet Airways is telefonisch onbereikbaar. Partner KLM kan nog geen duidelijkheid scheppen.

Volgens Indiase en Britse media heeft de luchtvaartmaatschappij alle internationale vluchten geschrapt die gepland stonden voor afgelopen nacht en vandaag. De luchthaven Changi in Singapore meldt dat dat Jet Airways zijn diensten van en naar de stad en het land tot nader order heeft opgeschort.

‘Alle Jet Airways-vluchten die vandaag vanuit het Indiase Delhi vertrekken naar Singapore, Londen, Amsterdam en Kathmandu zijn geannuleerd’, luidt het op de website. Volgens de website van de Londense luchthaven Heathrow vertrekken er vandaag geen vluchten van Jet Airways naar Mumbai en Delhi.

KLM-reizigers

Doordat Jet Airways een partner is van KLM kan het annuleren van de internationale vluchten ook vluchten verstoren van reizigers die via KLM hebben geboekt. Als er gedupeerde KLM-reizigers zijn dan zal de Nederlandse maatschappij er naar eigen zeggen alles aan doen om ze via andere vluchten op de plaats van bestemming te krijgen.

Jet Airways vliegt vanaf Schiphol verder naar Mumbai, Delhi en Bangalore.

Reserveringen en salarissen

Waarnemers melden op Twitter dat Jet Airways haar IATA-codes heeft verwijderd uit Amadeus CRS, het computerreserveringssysteem voor vluchten. Het verwijderen van de codes zoals W9 zou een teken kunnen zijn dat de Indiase luchtvaartmaatschappij haar vluchtverkoop binnenkort stopt.

Het grondpersoneel van Jet Airways op de luchthaven van Mumbai betoogde vandaag omdat salarissen volgens hen niet meer worden uitbetaald. “We hebben een groot probleem in ons dagelijks leven door het uitblijven van onze salarissen en eisen duidelijkheid over wat er gebeurt in de bedrijfsleiding’’, verklaarden ze tegenover de Indiase nieuwssite Dynamite News.

Andere bestemmingen

Gisteren meldde de Indiase luchtvaartmaatschappij dat ze zich door een gebrek aan vliegtuigen genoodzaakt zag om ‘binnen enkele dagen’ alle lijndiensten te schrappen tussen Amsterdam en Toronto, Parijs en Chennai en die vanuit Mumbai en Delhi naar Colombo en Singapore.

Jet Airways zei de gedupeerde reizigers te zullen benaderen om een alternatieve reismogelijkheid te zoeken. Lukt dat niet dan wordt de ticketprijs teruggestort, aldus de luchtvaartmaatschappij. De Indiase minister van Handel, Industrie en Burgerluchtvaart meldt op Twitter dat zijn ministerie ‘kwesties met betrekking tot Jet Airways zal herzien’ en ‘noodzakelijke stappen zal nemen om het ongemak voor gestrande passagiers tot een minimum te beperken en hun veiligheid te waarborgen.’

Bijna miljard aan schulden

Jet Airways kampt al geruime tijd met grote financiële problemen. Volgens de Britse publieke omroep heeft de Indiase luchtvaartmaatschappij ruim 765 miljoen pond (884 miljoen euro) aan schulden en is ze op zoek naar een financiële reddingslijn om een faillissement te voorkomen.

Jet Airways maakte op 25 maart bekend dat oprichter Naresh Goyal was afgetreden als topman en het bedrijf had verlaten als onderdeel van een reddingsoperatie.

Inkrimping vloot

De Indiase luchtvaartmaatschappij heeft zo'n 23.000 mensen in dienst en vliegt op 600 binnenlandse en 380 internationale bestemmingen. Om die laatste vluchten te mogen uitvoeren, moeten luchtvaartmaatschappijen in India beschikken over minstens 20 vliegtuigen. Jet Airways heeft officieel een vloot van ruim 100 toestellen maar volgens Indiase media zijn er nog slechts zestien operationeel.

De maatschappij hield gisteren tien vliegtuigen aan de grond wegens achterstand bij het betalen van de vergoedingen aan leasebedrijven. Een van die toestellen waarop beslag werd gelegd, staat op Schiphol.

Honderden passagiers

Jet Airways verruilde Brussel in 2016 voor Amsterdam als Europees bruggenhoofd. De komst van Jet Airways naar Schiphol legde de KLM geen windeieren, schreef luchtvaartnieuws.nl eind 2017. De Indiase partner zorgde toen dagelijks voor vijfhonderd passagiers extra voor het KLM-netwerk dankzij vluchten tussen Nederland en India. Dat aantal groeide daarna tot 650 door dagelijkse vluchten op Bangalore.