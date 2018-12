‘Johnson & Johnson wist van asbestdeeltjes in talkpoeder’

In juli wees een jury in Saint Louis een schadevergoeding toe van bijna 4,7 miljard dollar, ongeveer 4,4 miljard euro, aan 22 klaagsters en hun families. Mark Lanier, hoofdadvocaat voor de eisers, zei in een verklaring dat J&J veertig jaar lang bewijs had achtergehouden dat er asbest in hun producten zit.



Persbureau Reuters meldt nu, op basis van eigen onderzoek, dat dit al naar voren was gekomen uit tests in de periode 1971 tot begin 2000. Managers, wetenschappers en artsen van het bedrijf zouden volgens Reuters uitvoerig hebben gesproken over hoe ze het probleem moesten aanpakken en de kwestie stil konden houden voor het publiek.