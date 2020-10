Jumbo-familie Van Eerd dicht bij overname Hema

Met de overname slaat de Jumbo-familie opnieuw een slag ten opzichte van grote concurrent Ahold, dat in eerste instantie werd genoemd als mogelijke ‘redder’ van Hema. Familiebedrijf Jumbo, dat in 1979 begon met een enkele supermarkt in Tilburg, is inmiddels de op één na grootste supermarktketen van Nederland, met een marktaandeel van 21 procent en ruim 85.000 werknemers. Met ruim duizend supermarktvestigingen in ons land is Ahold nog altijd de grootste, maar Jumbo nadert de laatste jaren snel en telt inmiddels bijna zevenhonderd filialen.



Frederike van Urk, woordvoerster van HEMA, spreekt nog net niet van een feestdag, maar ze steekt niet onder stoelen of banken dat iedereen binnen het oer-Hollandse winkelconcern ‘heel verheugd is’ over de deal ‘die zo goed als rond is’. Het enige dat nog roet in het eten kan gooien zijn de banken. ,,We zouden niet naar buiten zijn gekomen met dit nieuws als er ook maar iets van licht zou zitten tussen de afspraken die Parcom, de familie Van Eerd en HEMA hebben gemaakt.’’



Van Urk wil wel benadrukken dat er nog een lange weg te gaan is, voordat de zaak helemaal beklonken is. ,,Het is een heel complex geheel.’’



Maar de hoogste en grootste horden zijn genomen: ,,Maandag is de herstructurering van onze schuld definitief geworden. Gisteren kregen we te horen dat HEMA het tweede kwartaal positief heeft afgesloten. En vandaag is een belangrijke stap gezet in het verkoopproces. Ja, daar worden we hier wel vrolijk van.’’



De woordvoerster bevestigt dat het nauwe contact dat HEMA al vanaf februari onderhoudt met de familie Van Eerd ‘heel goed bevallen’ is. ,,Zij laten HEMA ook volledig in zijn waarde. HEMA blijft dan ook HEMA, ook na de overname. Daar zijn wij van overtuigd. Wij blijven een eigen merk, met een eigen identiteit. En straks met de steun van de familie Van Eerd kan dat alleen maar beter worden.’’