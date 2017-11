Jumbo gaat de grens over

,,We kijken naar opties om zelf winkels te openen in België, maar ook naar opties om er supermarkten over te nemen. Voor La Place zien we veel kansen in Amerika. Zo openen we volgend jaar een vestiging van La Place op het vliegveld van Seattle.'' La Place exploiteert al de bedrijfsrestaurants van Google in San Francisco en New York.



De afgelopen jaren lijfde het Brabantse familiebedrijf C1000, Super de Boer en restaurantketen La Place in. Het bod dat Jumbo afgelopen zomer samen met Coop uitbracht op supermarktketen Emté werd afgewezen, maar Van Eerd geeft niet op, stelt hij. ,,We willen heel graag meer locaties. Het mag ook een andere supermarktketen zijn.''