'Jumbo speelt medische gegevens personeel door voor subsidies'

Personeelsleden worden gevraagd voor een dossieronderzoek een enquête in te vullen waar ook medische vragen in staan. Wie in goed vertrouwen vertelt dat hij weleens last heeft gehad van psychische klachten krijgt een brief waarin verzocht wordt om een rapport of doktersverklaring aan te leveren. Als de medewerker niet meewerkt wordt er gedreigd met consequenties, zo staat in de brief.