‘Kabinet heeft slechte pr gevoerd voor nieuwe maximumsnelheid’

Op de weg houd ik me meestal reuzekeurig aan alle regels. Behalve als ik langzamer moet rijden vanwege wegwerkzaamheden, maar er vervolgens geen hond aan het werk is. Het voelt stom om af te remmen voor afwezige wegwerkers. Ik snap best dat ze niet iedere keer die snelheidsborden verwijderen als de werkzaamheden even stilliggen, maar mag ik dan ook zelf bepalen wanneer afremmen nutteloos is? Het goede antwoord is: nee, dat mag niet.