Kamer wil harde aanpak KLM: ‘Bedrijf steekt middelvinger op naar belastingbetaler’

Staatsagent Jeroen Kremers publiceerde woensdag een vernietigend oordeel over de manier waarop KLM de staatssteunregels heeft nageleefd. In zijn eindrapportage oppert hij om naleving desnoods via de rechter af te dwingen. Volgens Kremers heeft KLM beloofde kostenbesparingen niet gerealiseerd en kreeg personeel tegen de afspraken in een winstuitkering over 2022.

Donderdag praat de Tweede Kamer met minister Kaag (D66, Financiën) over het onderwerp. Nijboer zal dan aandringen op een gang naar de rechter. Ook andere partijen willen dat het kabinet ingrijpt. ,,Een gang naar de rechter is het allerlaatste middel, en het doel van procederen is niet om KLM kapot te krijgen”, zegt Evert Jan Slootweg (CDA). ,,Maar als een bedrijf zich min of meer doelbewust niet aan afspraken houdt, moet je ingrijpen.” Alexander Hammelberg (D66): ,,Als de belastingbetaler een bedrijf door zo’n zware crisis heen helpt, mag je verwachten dat KLM zich aan de afspraken houdt.”

Ook Groenlinks en ChristenUnie willen dat KLM stevig wordt aangepakt.

Piloten

Naast 2 miljard euro aan NOW-steun om de lonen tijdens de coronacrisis te kunnen doorbetalen, kreeg KLM onder voorwaarden ook ruim 3 miljard aan leningen en garanties om aan zijn verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Kremers werd aangesteld om de naleving van die voorwaarden te controleren. Woensdag presenteerde hij zijn vijfde en laatste rapport over de miljardensteun, die inmiddels is terugbetaald.

Daarmee ‘lijkt’ de steunoperatie geslaagd, stelt de staatsagent, maar de handelwijze van het bedrijf levert volgens hem risico’s op voor de toekomst. Doordat structurele besparingen tekortschieten is de vermogenspositie dermate zwak dat het de vraag is of KLM bij nieuwe tegenvallers op eigen benen kan blijven staan, schrijft hij.

Kremers stelt in zijn rapport ook dat het duurdere personeel, zoals piloten, veel minder salaris inleverde dan afgesproken. ,,Rekening houdend met de hogere inflatie bleef de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van piloten in 2022 ver achter (in de orde van 15 procent) bij de verplichtingen die door KLM zijn aangegaan ter verkrijging van de miljardensteun. Door de laagbetaalde grond- en cabinemedewerkers en bestuur en topmanagement is de afgesproken bijdrage wel geleverd.”

Volledig scherm Lager betaald personeel van KLM leverde de afgesproken bijdrage wel, schrijft de staatsagent. © ANP / ANP

Kremers heeft niet alleen kritiek op de financiële naleving van de voorwaarden, maar ook op de informatievoorziening vanuit de luchtvaartmaatschappij. ,,De informatievoorziening en de medewerking van de leiding van KLM gingen goed totdat de voorwaarden gingen knellen. Anders dan overeengekomen werden de staatsagent en de Staat toen niet langer tijdig en betrouwbaar geïnformeerd. Schendingen kwamen pas later of na onderzoek door externen aan het licht. Het Jaarverslag 2022 van KLM biedt een verkeerde weergave van de feiten met betrekking tot de naleving van de voorwaarden van het steunpakket.”

Teleurgesteld

Het kabinet laat in een Kamerbrief weten ‘teleurgesteld’ te zijn in KLM. Ook ‘betreurt’ het kabinet het dat KLM een ‘onvolledig implementatieplan’ heeft opgeleverd. Daardoor heeft de staatsagent de naleving van de voorwaarden niet goed kunnen beoordelen, schrijft het kabinet.

Volgens Kremers ondermijnt KLM met haar opstelling het gezag van de overheid. Ook vindt hij dat KLM, net als eerder Booking.com, zou moeten overwegen een deel van de ontvangen NOW-uitkering terug te betalen. Dat deel van de steun was volgens hem ‘formeel terecht, maar maatschappelijk onterecht’.

Het kabinet heeft volgens hem verschillende malen ‘indringend’ met KLM gesproken om op naleving van de steunvoorwaarden aan te dringen. ,,Ondanks herhaalde toezeggingen van KLM hebben die gesprekken tot dusverre niet tot naleving geleid. Integendeel zelfs. Voor zover het voeren van gesprekken niet tot de gewenste resultaten leidt, staan de overheid ook andere, meer dwingende middelen ter beschikking.”

Het kabinet stelt dat het aantal mogelijkheden dat de staat heeft om naleving af te dwingen beperkter is dan geschetst. De komende tijd wordt de steun aan KLM geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie verschijnen in het najaar van 2023.

Dit rapport is een mengeling van meningen en feiten KLM

KLM zegt in een reactie dat het de eindrapportage van de staatsagent ‘met verbazing’ heeft gelezen. Het is volgens de luchtvaartmaatschappij een mengeling van meningen en feiten. ‘Wie het eindrapport van de staatsagent leest, zou kunnen denken dat de KLM zich niets van de voorwaarden van de Staat heeft aangetrokken. Dat is echter geenszins het geval.’

KLM wijst op ‘economische omstandigheden en krapte op de arbeidsmarkt’ die leidden tot ‘nieuwe dilemma’s'. Die dwongen KLM tot het maken van lastige keuzes, schrijft de maatschappij. ‘Die hebben goed uitgepakt. De steun van de overheid is effectief geweest en KLM is met succes door de crisis gekomen. De reiziger kan volledig bij ons terecht, het netwerk is behouden en de leningen zijn sneller dan verwacht terugbetaald. KLM heeft altijd correct, feitelijk en zorgvuldig gerapporteerd, ook in het jaarverslag, en de betrokken ministeries meegenomen in de afwegingen.’

Het steekt de maatschappij dat de staatsagent zijn pijlen op ‘onze vliegers’ richt. ‘Dat is niet terecht. Wij staan voor alle KLM’ers, maken afspraken met de vakbonden over voorwaarden en nemen dan ook afstand van de opmerkingen van de staatsagent in de rapportage.’

Bonden: Ook wij hebben last van inflatie Pilotenvakbond VNV stelt in een gezamenlijke verklaring met andere vakbonden dat de rapportage volgens hen veel onjuistheden en persoonlijke meningen bevat, waarbij ‘onwelgevallige feiten worden genegeerd’. ‘Daarmee geeft het niet alleen een ongenuanceerd, maar vooral ook een onjuist beeld van KLM en haar werknemers.’ Een van de overtredingen die de staatsagent constateert, is dat het personeel over 2022 tegen de afspraken in een winstuitkering heeft ontvangen. Birte Nelen, bestuurder van FNV Luchtvaart: ,,Die winstuitkering is een afspraak tussen KLM en de bonden. In ruil daarvoor heeft het personeel lang afgezien van een structurele loonsverhoging. Dat dit volgens de staatssteunregels niet mag, daar gaan wij als bonden niet over, dat heeft KLM met de overheid afgesproken. Wij vonden altijd al dat de overheid niet over de cao-afspraken mag gaan.’’ Nelen wijst erop dat sommige afspraken uit het steunpakket niet langer houdbaar waren. ,,Onze achterban is heel dankbaar voor de hulp van de overheid, maar wordt ook geconfronteerd met gierende inflatie. Mensen die 2400 of 2500 euro verdienen, moeten ook de huur kunnen blijven betalen. Je kunt niet verwachten dat alle KLM’ers onder zulke omstandigheden salaris blijven inleveren. Bovendien moest er extra personeel worden aangetrokken, door alle problemen met de bagage-afhandeling afgelopen zomer.’’

