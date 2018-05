Kan KLM op eigen benen staan? Vijf prangende kwesties over een moeilijk huwelijk

De vraag is echter hoe aanlokkelijk zo'n scenario is. Met Air France is KLM de vierde luchtvaartmaatschappij van Europa, zonder de Fransen duikelt de KLM-zwaan meteen naar plek negen. De trend is juist dat luchtvaartbedrijven alleen maar groter en groter worden. De markt groeit snel, en om mee te blijven doen zijn gigantische investeringen nodig. Vorig jaar bijvoorbeeld ging Air France-KLM een monsterverbond aan met het Amerikaanse Delta, China Eastern en het Virgin van Richard Branson.



Het lot van kleinere bedrijven is onzeker. Recent gingen Air Berlin en Alitalia op de fles, en al wat eerder het Belgische Sabena. Andere bedrijven stampten vanuit het niets een imperium uit de grond. Ryanair, easyJet en Norwegian bijvoorbeeld. Deze bedrijven sprongen echter in een gat in de markt. De vraag is of KLM zo uniek (en wendbaar) is dat het een vergelijkbare prestatie kan neerzetten.



Oordeel: NIET WAAR