Kans groeit dat particulieren ook een deel van Hema in bezit krijgen

Investeerder Parcom en Mississippi Ventures, het investeringsvehikel van de Jumbo-familie Van Eerd, zijn sinds oktober dicht bij de overname van Hema. De keten is nu nog in handen van een groep schuldeisers. Crowdfundinggroep Koop de Hema voerde vervolgens naar eigen zeggen goede gesprekken met hen over verdere steun aan de winkelketen.

Eerder riep de actiegroep mensen op om geld te storten om het bedrijf te kopen van buitenlandse schuldeisers, maar dat bod had geen kans van slagen. Crediteuren namen deze zomer Hema over van miljardair Marcel Boekhoorn, in ruil voor het verlagen van de zware schuldenlast van het bedrijf. Die schulden werden onhoudbaar toen de coronacrisis de Hema dalende verkoopcijfers bezorgde.

Certificaten

Nu bestaat het idee dat particulieren met een voorliefde voor de oer-Hollandse keten naast Parcom en Mississippi geld kunnen steken in Hema. Daarvoor krijgen ze certificaten op aandelen. ,,Dat zijn een soort afgeleiden van aandelen”, legt mede-initiatiefneemster Mei Li Vos uit. ,,In principe gaat het allereerst om dividend. Dus certificaathouders kunnen in ruil voor hun investering meedelen in de winst. Maar mogelijk komt er ook een vorm van zeggenschap. Zo zijn er nu al mensen die zeggen dat ze een bepaalde oude tuinstoel weer in de Hema willen hebben”, aldus het Eerste Kamerlid voor de PvdA.

Achter Koop de Hema zit de stichting HENA, wat staat voor Het Enige Nederlandse Initiatief. De stichting heeft op de alternatieve beurs Nxchange een eigen investeringsfonds opgezet waarin particulieren kunnen beleggen om een stukje Hema te bemachtigen. Op dit moment hebben 1300 personen dit gedaan, maar volgens Vos is er een veel grotere groep van 13.000 geïnteresseerden. Hoeveel geld er inmiddels is opgehaald, kon ze nog niet zeggen.

Hoe de samenwerking tussen Hema-fans en professionele investeringsmaatschappijen precies zal gaan, wordt pas duidelijk nadat de overname door Parcom en Mississippi zeker is. Naar verwachting komt deze overname eind dit jaar of begin volgend jaar rond. Ton van Veen, financieel directeur van Jumbo en vertegenwoordiger van Mississippi, is enthousiast. ,,We zijn enorm blij met de steun van al die betrokken Hema-fans, het geeft ons aan hoe geliefd de Hema is en dat geeft vertrouwen voor de toekomst.”