Kindje op komst? Dit moet je allemaal op papier regelen

1. Voor vaders: vraag gezamenlijk gezag aan

Voor getrouwde stellen of stellen met een geregistreerde partnerschap wijst het zich vanzelf: zij krijgen automatisch het gezamenlijk gezag over hun kind.



In alle andere gevallen is de blije aangever, na de officiële erkenning van het kind, juridisch gezien wel de vader, maar nog géén wettelijk vertegenwoordiger. En dat is een belangrijk verschil, zegt notaris Janien Zomer.



,,Als de vader geen wettelijk vertegenwoordiger is, heeft hij geen gezag over het kind. Dat betekent dat hij niet voor officiële zaken mag tekenen, zoals het openen van een bankrekening of de aanmelding bij een school. Dat wordt vooral vervelend als de ouders uit elkaar gaan. De vader moet dan voor officiële zaken toestemming aan de moeder vragen. Zij kan - als de scheiding grimmig is verlopen - weigeren die te geven.’’



De ambtenaar op het gemeentehuis wil de kersverse vader nog weleens tippen om dat gezamenlijk gezag aan te vragen. ,,Maar vaak zijn die vaders nog zo van het padje dat die boodschap niet echt doordringt’’, zegt Zomer.



Geen nood: gezamenlijk gezag kun je via een formulier aanvragen op rechtspraak.nl. Dat is kosteloos en hoeft niet via de rechter of een zitting, zoals sommigen denken.