Klaar met Facebook? Zo bescherm je je privacy, of verwijder je je profiel

Facebook ligt zwaar onder vuur na de bekendmaking van de gegevensdiefstal van meer dan 50 miljoen gebruikers , data die door het bedrijf Cambridge Analytica gebruikt zijn om verkiezingen wereldwijd te beïnvloeden. De hashtag #DeleteFacebook piekt, veel gebruikers zoeken informatie over hoe ze zich beter kunnen beschermen of zelfs hun profiel kunnen verwijderen.

Het aantal Facebookgebruikers dat zich zorgen maakt over zijn privacy neemt hand over hand toe. Ook al hebben mensen de afgelopen jaren - bewust of onbewust - het bedrijf uitgebreid laten meekijken in hun doen en laten, toch vragen velen zich nu af hoe ze hun profiel beter kunnen beveiligen.

Apps blokkeren die je volgen

Als je een app downloadt of als je je met Facebook inschrijft op een site, dan geef je die bedrijven toegang tot je Facebookprofiel. Je profiel bevat meestal behoorlijk wat informatie over jou, zoals je telefoonnummer, je werkgever of je locatie.

Om je privacy enigszins te beschermen, codeert Facebook je data, zodat die anoniem blijft voor adverteerders. Maar het is zeker geen slecht idee om nog eens door al die eerder gedownloade apps te lopen.

Zo ga je te werk

Bij ‘instellingen’ zie je het menu ‘apps’. Daar kan je zien welke apps jou volgen. Verwijder de apps die je niet meer gebruikt.

Volledig scherm © Facebook

Een aantal gebruikers gaat nog verder en wil zijn account volledig verwijderen. Dat kan op twee verschillende manieren. Facebook maakt een onderscheid tussen je profiel deactiveren en verwijderen.

Deactiveren

In het eerste geval staat je profiel op non-actief, kan je niets meer posten en kan niemand je nog terugvinden, maar kun je later wel gewoon je account opnieuw activeren en zijn al je gegevens, voorkeuren, foto’s, enzovoorts gewoon bewaard.

In het tweede geval wordt jouw volledige profiel echt verwijderd, samen met je voorkeuren, posts, foto’s, en dergelijken.

Je account deactiveren is relatief gemakkelijk. Bij ‘instellingen’ en ‘algemene accountinstellingen’ zie je het menu ‘account beheren’. Daar kun je kiezen voor de optie ‘je account deactiveren’. Doe je dat, dan wordt je profiel uitgeschakeld en worden je naam en foto’s verwijderd uit de meeste dingen die je hebt gedeeld.

,,Sommige informatie kan nog zichtbaar zijn voor anderen, zoals je naam in de vriendenlijst van iemand anders en chatberichten die je met vrienden hebt uitgewisseld'', waarschuwt Facebook.

Verwijderen

Je profiel verwijderen kan ook, maar dan kan het later nooit meer geactiveerd worden. Die optie is iets moeilijker te vinden, omdat Facebook - uiteraard - de voorkeur geeft aan deactiveren. Verwijderen doe je via deze link, die enkel te vinden is via de helppagina ‘Hoe kan ik mijn account permanent verwijderen’.

Als je je account verwijdert, wordt in principe alles over jou van de Facebookservers gewist: je voorkeuren, je likes, je posts, je foto’s, enzovoorts. Het kan tot 90 dagen duren vooraleer alles is verwijderd van de back-upsystemen.

Toch houdt Facebook een slag om de arm wanneer je je profiel verwijdert en blijft er onduidelijkheid bestaan wat er met je gegevens gebeurt. Het bedrijft zegt op zijn helppagina zelf dat 'kopieën van sommige items (zoals logbestanden) mogelijk in onze database blijven staan'. Maar, ze 'zijn niet meer gekoppeld aan items die een persoon kunnen identificeren'.

