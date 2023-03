Kledingmerk Scotch & Soda vraagt faillissement aan: ‘Bittere pil’

Kledingmerk Scotch & Soda heeft het faillissement aangevraagd voor de activiteiten in Nederland. De keten telt op dit moment 253 vestigingen, waarvan 32 in Nederland. De winkels blijven vooralsnog open.

Het bedrijf kwam in de financiële problemen door lockdowns tijdens de coronapandemie en de daaropvolgende energiecrisis en hoge inflatie, schrijft het Financieele Dagblad op basis van een persbericht. Het heeft voor ‘ernstige cashflowproblemen’ gezorgd. Terwijl het afgelopen jaar een recordomzet van 342,5 miljoen euro werd geboekt.

Volgens curator Jasper Berkenbosch is er mogelijk te veel geld geïnvesteerd in uitbreiding in het buitenland. „Over de hele wereld zijn flagshipstores geopend. Aanvankelijk met succes: de omzet is omhooggeschoten. Maar helaas laat het huidige boekjaar, dat tot april loopt, onder de streep een verlies zien’’, vertelt hij tegen FD.

Berkenbosch gaat de komende tijd op zoek naar een kandidaat om de Nederlandse activiteiten over te nemen. Tijdens die zoektocht blijven de 32 vestigingen in Nederland open. Bij Scotch & Soda, opgericht in 1985, werken ongeveer 2000 mensen, onder wie 800 in Nederland. Het hoofdkantoor is in Amsterdam gevestigd.

Wereldwijd actief

,,Het is een echt Nederlands merk met een creatief hart, dat wereldwijd actief is. Dat is bijzonder,” vertelt Berkenbosch. ,,Het faillissement is echt een bittere pil.’’

De ruim tweehonderd buitenlandse vestigingen van het bedrijf, met onder meer winkels in Engeland, Italië, Frankrijk, China en de Verenigde Staten, vallen buiten het faillissement.

Scotch & Soda is sinds 2011 eigendom van de Amerikaanse investeerder Sun Capital, dat eerder eigenaar was van V&D. Die keten ging in 2016 failliet. Tot 2019 stond Dirk-Jan Stoppelenburg aan het roer bij Scotch & Soda, daarna werd Frederick Lukoff ceo. Het was zijn taak om de omzet weer te laten groeien. Hij wilde dat doen door uit te breiden in het buitenland.

