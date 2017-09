Kledingwinkels McGregor en Gaastra op randje van faillissement

Topman Joep van Straaten noemt het vreselijk voor de werknemers dat Doniger in deze situatie verzuild is geraakt. ,,We hebben met z'n allen echt geknokt om het bedrijf overeind te houden, maar het is niet gelukt. We hebben geloof in onze sterke merken en we zullen alles in het werk stellen om een nieuwe toekomst voor de onderneming te vinden."