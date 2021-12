Kleinste cao van Nederland is rond

‘Amsterdam is dit jaar én in 2022 economi­sche gangmaker’

De meeste regio’s in ons land zijn dit jaar goed hersteld van de economische krimp van vorig jaar. Vooral de industriegebieden groeiden hard in 2021, Zuidoost-Brabant voorop. Maar de nummer één qua groei, ook voor 2022, is onze hoofdstad.

