KLM lost laatste deel lening Nederlandse staat af

Om KLM door de coronacrisis te loodsen kreeg de maatschappij 3,4 miljard euro steun toegezegd. Daarvan heeft KLM 942 miljoen euro gebruikt. In eerdere tranches betaalde de maatschappij al 311 miljoen en 354 miljoen euro terug. KLM zegt in een verklaring de Nederlandse overheid en banken zeer dankbaar voor de geboden steun gedurende de coronacrisis.

Pieter Elbers neemt afscheid van KLM: ‘Een klus is in de luchtvaart eigenlijk nooit af’

Vanwege de staatssteun was de maatschappij aan strenge voorwaarden gebonden. Eerder werd bekend dat KLM veel meer moet doen om de kosten structureel omlaag te krijgen. Ook moet de maatschappij werk maken van het voorkomen van belastingontduiking door personeel dat in het buitenland woont. Dat kan door de drempel voor woon-werkverkeer te verhogen. Dat stond in een kabinetsbrief over de bevindingen van staatsagent Jeroen Kremers die toeziet op het naleven van de afspraken met KLM als onderdeel van het coronasteunpakket.

In de brief stellen ministers Sigrid Kaag (Financiën) en Mark Harbers (Infrastructuur) dat KLM ook na het aflossen van de steun gehouden wordt aan de afspraken over financiën, duurzaamheid en leefbaarheid. Dit zou overigens geen onderdeel zijn van de formele afspraken met KLM. Kremers schreef eerder namelijk dat vrijwel alle verplichtingen vervallen zodra de lening is terugbetaald en de garantie op bankleningen is beëindigd. Dat moest uiterlijk eind 2025 zijn, maar gebeurde dus eerder.