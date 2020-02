KLM schort vluchten China langer op vanwege coronavirus

updateKLM vliegt tot eind maart niet naar Peking en Shanghai vanwege het coronavirus. Daarmee doet de maatschappij de Chinese steden ongeveer twee weken langer in de ban dan eerder gemeld. De maatschappij was van plan de vluchten naar de twee bestemmingen half maart te hervatten.

Vanwege de coronacrisis hebben zowel KLM als Air France hun vluchten naar China tijdelijk geschrapt. Vluchten naar Chengdu, Hangzhou en Xiamen waren al tot 29 maart opgeschort. Naar Peking en Shanghai wordt nu tot zeker 28 maart niet gevlogen. Dat was eerder 16 maart.

KLM zegt de ontwikkelingen van de uitbraak van het coronavirus in China nauwgezet te volgen en heeft intensief contact met verschillende nationale en internationale gezondheids- en luchtvaartinstanties. Voor klanten blijft de omboekregeling van kracht.

Bij de presentatie van de jaarcijfers vanochtend zei Air France-KLM te rekenen op een verlies van zo'n 150 tot 200 miljoen euro als gevolg van het coronavirus. Daarbij gaat het bedrijf uit van vluchtverstoringen tot april. Air France-KLM wil geen schatting geven van de kosten mochten de virusproblemen de vluchtschema’s langer in de war gooien.

Het lijkt erop dat vooral KLM hard wordt geraakt door de uitbraak van het virus. De Nederlandse maatschappij is een van de grootste vervoerders tussen Europa en China, zowel van passagiers als van vracht. Mede door de topman Pieter Elbers, die in een eerdere functie verantwoordelijk was voor ‘groot-China’, bedienen de maatschappij en haar partners met 59 vluchten per week zeven verschillende bestemmingen. ,,Het kost business, maar KLM kan wel een stootje hebben”, reageert KLM-topman Pieter Elbers.

Gevoelig

In de KLM-cijfers over januari waren de gevolgen in elk geval nog niet zichtbaar − het aantal passagiers richting Azië steeg zelfs − maar Elbers was toen al klip en klaar: ,,Onduidelijkheid over het groeiperspectief van Schiphol, lagere resultaten in 2019 vergeleken met 2018 en de situatie met betrekking tot het coronavirus laten zien hoe gevoelig de luchtvaart is voor geopolitieke en ontwikkelingen,” zei de topman eerder.

KLM zet jaarlijks zo'n 1,5 miljard euro om met vluchten van en naar China. Elke maand zonder, kan tot 125 miljoen euro omzet kosten. KLM lijdt ook organisatorisch onder het coronavirus. De luchtvaartmaatschappij moet noodgedwongen toestellen aan de grond houden en honderden vliegers en cabinemedewerkers zitten − betaald − thuis. KLM heeft de pijn verdeeld, door alle roosters voor vliegers en personeel aan te passen en probeert het onderhoud van de betrokken toestellen naar voren te halen.

Bij moederbedrijf Air France-KLM is China ruwweg goed voor 7 procent van de omzet. De crisis speelt juist in een jaar dat het luchtvaartconcern voor fikse investeringen staat, onder meer in de Europavloot van KLM en Air France. KLM investeerde vorig jaar 1,3 miljard euro - onder meer in nieuwe vliegtuigen - en wil dat dit jaar wederom doen.

Sector

Niet alleen Air France-KLM heeft last van het coronavirus, de crisis treft de hele luchtvaartbranche. Inmiddels is meer dan 80 procent van het aantal internationale vluchten van en naar China geschrapt en ook binnen China ligt een groot deel van het vliegverkeer nog altijd stil. Ook het aantal boekingen voor later dit jaar is fors ingezakt.

Bij Cheaptickets, een van de grootste ticketverkopers van ons land, is het aantal boekingen naar China 80 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Airbnb heeft alle boekingen voor China tot tenminste eind februari geschrapt. Het land is niet helemaal onbereikbaar. Vanaf Schiphol vliegen nog twee Chinese maatschappijen, partners van KLM, in totaal 20 keer per week.

Publicatie

Volgens de cijfers die de luchtvaartcombinatie vanochtend presenteerde, heeft KLM vorig jaar beduidend meer winst heeft gemaakt dan zusterbedrijf Air France. Waar de Fransen 2019 eindigden met een operationeel resultaat van 280 miljoen euro, was dit bij KLM 853 miljoen euro. Voor zowel Air France als KLM gold dat de winstmarges geslonken waren.

Air France-KLM als geheel zag de omzet met 3,7 procent stijgen naar 27,2 miljard euro. De operationele winst kwam uit op 1,1 miljard euro, bijna een vijfde minder dan een jaar eerder. Dat KLM qua winstgevendheid beter presteert dan Air France is geen geheim.

Bij de strategie-update in november van moederbedrijf Air France-KLM zei topman Ben Smith ook dat er vooral bij Air France een hoop werk te verzetten was, onder meer door vlootvernieuwing. De Fransen geven aan onder meer te kampen met meer belastingdruk en hogere luchthavenkosten.