KLM stelt afgesproken loonsverhoging uit, FNV overweegt kort geding

De loonstap die vorig jaar na lange onderhandelingen met vakbonden werd bereikt, zou het concern jaarlijks zo’n 50 miljoen euro kosten. KLM benadrukt dat het niet gaat om afstel, maar om uitstel en zegt niet anders te kunnen. Momenteel verliest KLM dagelijks zo’n 10 miljoen euro. ,,De situatie van toen is echter totaal anders dan de realiteit van nu”, zo klinkt het.



KLM deed eerder een verzoek aan de vakbewegingen om de afgesproken loonsverhoging uit te stellen en onderdeel te laten zijn van de gesprekken over een totaalpakket aan maatregelen. De bonden gingen daar toen niet eenduidig in mee.

Overheidssteun

KLM moet in oktober een een plan presenteren als voorwaarde voor de overheidssteun die het krijgt om door de crisis te komen. Naast miljoenen loonsubsidies gaat het om miljarden aan leningen en garantiestellingen.



De kostenverlagingen zijn volgens KLM ook noodzakelijk om het voortbestaan van de maatschappij te kunnen garanderen. Dan is het maatschappelijk en financieel niet te veroorloven de loonsverhoging door te voeren, aldus KLM.



Eerder stelde KLM al de uitkering van de winstdeling over 2019 uit. Ook aanpassingen aan roosterregelingen werden tot nader order opgeschort. Vanaf 25 augustus worden de onderhandelingen gestart met de bonden over verdere aanpassingen.

‘Schandelijk’

Vakbond FNV zegt compleet overvallen te zijn door de aankondiging van KLM. Een schandelijke opstelling, vindt Jan van den Brink, bestuurder FNV Luchtvaart. ,,Zo zijn de communicatievormen van KLM dus. De maatschappij stuurt het bericht de wereld in, zonder de vakbonden te informeren.”

Volgens hem is over het onderwerp in twee eerdere bijeenkomsten gesproken en hebben de vakbonden direct aangegeven dat uitstellen van een loonsverhoging een verkeerd signaal zou zijn. ,,Om te beginnen: we zijn niet gebonden aan afspraken met de overheid. Bovendien spreekt de overheid van een aanpassing in de arbeidsvoorwaarden en niet specifiek over loon.”

FNV laat weten zich te beraden op stappen. Een kort geding is volgens de vakbond niet uitgesloten.