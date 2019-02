KLM-topman Elbers krijgt misschien geen nieuwe termijn

Het bestuur van Air France-KLM zou volgens ingewijden op 19 februari een besluit nemen of Elbers in april een volgende termijn voor vier jaar krijgt. Die herbenoeming is nog niet zo zeker; tussen de in september aangetreden bestuursvoorzitter Ben Smith van Air France KLM en Elbers lijkt het niet bepaald te boteren.

Binnen het luchtvaartconcern Air France-KLM woedt al langer een strijd over de verdeling van de macht. De KLM-baas zou niet willen dat topman Smith van Air France-KLM zitting krijgt in de toezichthoudende raad van KLM. Daar zou Smith op staan. In de raad van commissarissen zitten wel al Fransen, maar die zitten er op ‘onafhankelijke’ titel.

Bij KLM beschouwen ze die onafhankelijkheid als een kwestie van ‘good governance’. Bovendien voedt het idee dat Smith toetreedt tot de rvc de angst voor directe bemoeienis van de Canadees op de bedrijfsvoering. Pogingen de afgelopen jaren om vanuit de holding een voet tussen de deur te krijgen bij KLM, zijn tot nu toe altijd succesvol tegengehouden. Of dat blijft lukken, zal moeten blijken.

De Franse krant La Tribune meldt vandaag op basis van bronnen dat de topman van Air France-KLM nadrukkelijker zijn stempel op KLM wil drukken. Zeker omdat de werkwijze van het moederbedrijf tot nu toe niet heeft gewerkt. ,,In tegenstelling tot zijn voorgangers zal hij niet opgeven’’, aldus ingewijden.

Pleidooi

Bij de medewerkers van KLM leven er zorgen, beaamt een woordvoerder van de KLM. De ondernemingsraad en de raad van commissarissen van KLM zouden al gepleit hebben voor een nieuwe termijn voor Elbers. Ook het personeel maakt zich sterk voor een herbenoeming van de baas: een petitie voor een contractverlenging van Elbers is al bijna 10.000 keer ondertekend.

In de voorbije vier jaar heeft de KLM-baas de nodige wijzigingen doorgevoerd om de bedrijfsvoering te stroomlijnen. Hij vroeg ook offers van personeel. Dat wordt op zijn beurt nu beloond met de hoogste winstdeling ooit. Mogelijk zou Smith zich verkijken op de steun die Elbers heeft van het KLM-personeel. Tijdens een recent bezoek van de ceo aan KLM kreeg de Canadees de nodige vragen over zijn visie voor de toekomst van KLM voor de kiezen. Duidelijke antwoorden daarop gaf hij volgens bronnen binnen KLM niet.

Ben Smith is de opvolger van Jean-Marc Janaillac. Janaillac stapte vorig jaar op vanwege een conflict met de werknemers van Air-France KLM over de loonstijging. De Fransman verbond zijn lot aan een stemming van het personeel van Air France over een loonvoorstel van de luchtvaartmaatschappij. Een meerderheid wees het eindbod af. Ook zijn voorganger Alexandre de Juniac was verstrengeld in een conflict met de werknemers over de lonen.