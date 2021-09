KLM vraagt personeel wél of ze zijn gevaccineerd, maar ‘leidinggevende krijgt geen inzicht’

De registratie gebeurt via de zelfstandige medische dienst van de maatschappij, KLM Health Services. Daarmee wil KLM eventuele privacybezwaren voor zijn. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mogen werkgevers namelijk zelf geen medische gegevens van werknemers beheren. De bedrijfsarts mag dat wel.

Met de gegevens die door Health Services worden aangeleverd maakt KLM vervolgens vliegroosters voor landen die een vaccinatieplicht voor luchtreizigers instellen. Niet-ingeënt personeel zal vooralsnog worden ingezet op andere bestemmingen.

Vakbond voor cabinepersoneel VNC spreekt van ‘een noodzakelijk kwaad’. ,,We zien dat KLM door overheden wordt gedwongen deze weg in te slaan”, zegt voorzitter Chris van Elswijk. ,,De rechten en vrijheden van onze leden staan voorop, maar het bedrijf moet wel blijven bestaan. Door registratie via Health Services is rekening gehouden met de keuzevrijheid van KLM’ers om zich wel of niet te laten inenten.”

De maatschappij stelt vaccinaties nadrukkelijk niet verplicht, maar beveelt bemanning al langer aan zich wel te laten inenten. ,,Van vaccinatiedrang is hier geen sprake. De bedrijfsarts mag vragen of mensen ingeënt zijn. Die is gebonden aan de privacyregels en het medisch beroepsgeheim.”

Vrijwillig

Bemanning zou wel vrijwillig mogen aangegeven gevaccineerd te zijn. ,,Maar het opstellen van een vrijwilligerslijst vergroot de druk op mensen die niet ingeënt zijn of niet willen vertellen dat ze gevaccineerd zijn. KLM heeft dit, binnen alle haken en ogen, netjes gedaan. Ook mensen die niet gevaccineerd worden moeten kunnen blijven werken.”

Van Elswijk erkent dat de constructie schuurt, omdat Health Services vervolgens wel aan de afdeling die vliegroosters bij KLM maakt, doorgeeft welke bemanningsleden kunnen worden ingeroosterd naar landen met een vaccinatieplicht.

,,Het klopt dat via een bepaalde route toch medische informatie wordt doorgegeven aan de werkgever. KLM heeft dat juridisch onderzocht, dit moet kunnen. Wij staan als VNC ook achter deze maatregel. Die is onvermijdelijk. Om het netwerk draaiende te houden, moet KLM weten of wij ingeënt zijn of niet, op basis van de eisen die lokale overheden stellen. Anders komt niet alleen de maatschappij er in de problemen, maar ook de individuele bemanningsleden. KLM heeft als werkgever de plicht om ons tegen zulke problemen te beschermen.”

Geschrapte bestemmingen

KLM wil met de registratie voorkomen opnieuw bestemmingen te moeten schrappen vanwege lokale coronamaatregelen. Onlangs al haalde de maatschappij een streep door drie van de twaalf Amerikaanse bestemmingen komende winter, omdat de VS en Europa hun wederzijdse coronabeperkingen hebben aangescherpt. Zo geldt een quarantaineplicht van tien dagen voor Amerikanen die naar Europa reizen of die nu zijn ingeënt of niet

Naarst Canada stelt ook Trinidad en Tobago eind deze maand een vaccinatieplicht in, pal voor het winterseizoen waarin KLM naar hoofdstad Port-au-Prince gaat vliegen. KLM verwacht dat meer landen zullen volgen. De maatschappij voorziet dan grote operationele problemen voor het eigen netwerk en voor vliegers en cabinepersoneel dat niet is ingeënt.

De Europese Commissie heeft eerder al laten weten geen aparte regels te zullen instellen voor ongevaccineerde vliegreizigers. Dat betekent dat nu onder meer vanuit de VS ook ingeënte reizigers onder de quarantaine plicht vallen. Daartegen is aan weerszijden van de Atlantische Oceaan veel verzet.

