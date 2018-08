Kom maar op met die herfst, zeggen modezaken

Bij kledingwinkel In2kids Fashion in Hellevoetsluis gaat de vlag uit: dit weekeinde gaan de temperaturen flink omlaag en wordt zelfs hier en daar regen verwacht. ,,Eindelijk ja”, lacht eigenaar Martijn Harder. ,,Tuurlijk, ik vind barbecueën heel prettig, maar voor de verkoop is het niet erg als we nu een stuk koeler weer krijgen."

Zodra de temperaturen zakken, halen we de herfstkleding uit de kast en gaan we op jacht naar nieuwe jassen en truien. Het is een wetmatigheid, weet Harder als geen ander.

In de meeste modezaken hangen inmiddels de eerste winterjassen in de rekken. In de winkel van de Hellevoetse ondernemer waren de warme kledingstukken zelfs al vóór de zomer te vinden. ,,Het is een goed gebruik in kinderkledingland om zo ver van tevoren de wintercollectie in de winkel te hangen. Het is op = op."

Normaliter is dat niet echt een probleem, maar met het extreem zomerse weer hadden ouders en hun kinderen dit jaar minder zin om te komen passen. ,,We hadden dit jaar voor het eerst airco geïnstalleerd, onze vaste klanten konden dat waarderen. Maar we hebben het goed gemerkt dat het buiten erg heet was."

Op gang

Reden voor de winkelier om onder meer op sociale media de nieuwe kindercollectie nog eens onder de aandacht te brengen. Harder: ,,De verkoop van de winterjassen voor kinderen begint gelukkig nu op gang te komen."

Harder is niet de enige winkelier die de handel deze zomer flink zag teruglopen. Voor de meeste winkeliers was het zwoegen, zegt Paul te Grotenhuis van de branchevereniging INretail. En dat begon dit jaar al vroeg: in het voorjaar. ,,Door de zomerse temperaturen vanaf mei was er direct veel vraag naar hoogzomerartikelen. Dat had omzeteffect op die spullen die tot de vroege voorjaarscollecties behoren, bijvoorbeeld regenjassen”, merkt de woordvoerder op.

Een teleurstelling, want mei is qua omzetaandeel traditioneel een belangrijke maand voor de modezaken. Kledingstukken die deze zomer wél de winkels uitvlogen, waren polo’s, hemdjes, korte broeken en jurkjes. ,,De winkeliers hoefden dáár weinig voor te doen’’, zegt Te Grotenhuis.

Zijn verwachting is dat het nog weleens een flinke uitdaging kan worden voor mode, schoenen en sport om een groeispurt te maken. De lange zomer tempert de interesse van consumenten in de nieuwe collecties. 'En in 2017 groeide juist in het derde kwartaal de markt voor mode met 12,8 procent', schreef de branchevereniging recent in zijn halfjaarlijks overzicht.

De winkeliers zijn nu volop bezig met het gereedmaken van de winkel met de herfst- en wintercollectie en dus is een steuntje in de rug welkom, zegt de zegsman. ,,Herfstweer kunnen ze goed gebruiken. De eerste klap is een daalder waard.”

'Niet toe aan dikke jassen'

Retaildeskundige Paul Moers heeft zo zijn bedenkingen. Hij gelooft niet dat we - nu het een beetje slechter weer belooft te worden - meteen met z'n allen naar de winkels rennen om herfstkleding in te slaan. ,,Het was zo'n fantastisch lange zomer dat we nog lang niet toe zijn aan die dikke jassen. We hebben het gevoel dat we in Italië wonen en veel mensen willen dat gevoel het liefst zo lang mogelijk vasthouden."

Zijn inschatting is dat winkeliers alles op alles moeten zetten om hun collectie in de winkels onder de aandacht te brengen van het winkelend publiek. ,,Het moet wel echt heel koud worden, willen de modezaken de verliezen van de zomermaanden inhalen."