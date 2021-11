Koning en koningin kijken naar Ap zijn uitvinding: machine maakt regen in de woestijn

update Tim uit Zwolle en Rick uit Raalte racen dwars door Sahara naar WK voor zonneau­to's: ‘Gewoon de beste’

,,Het wereldkampioenschap is Solar Team Twente in 2019 afgepakt toen we aan de leiding lagen en onze auto door een extreme windvlaag van de weg werd geblazen. Nu hebben we de titel toch op kunnen halen.’’ De in Zwolle geboren en getogen Tim Traas is dolblij met de overwinning in de Solar Challenge Morocco 2021, het officieuze wereldkampioenschap voor zonneauto's in Marokko als alternatief voor het wegens corona afgeblazen WK in Australië.

